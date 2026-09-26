Alemania defiende nuevo mecanismo europeo para gestionar situaciones como la de Ceuta

"Queremos dotarnos de nuevas normas en el marco de un mecanismo europeo de gestión de crisis migratorias", que implica, en primer lugar establecer normas que "definan e identifiquen situaciones excepcionales en nuestras fronteras exteriores", señaló Dobrindt, que recibe a 17 de sus homólogos europeos y al comisario de la UE de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, para impulsar la aplicación del endurecimiento de la política migratoria en Europa.

Precisó que ya en el pasado se han registrado, una y otra vez, situaciones excepcionales en forma de oleadas de cruces ilegales de la frontera, que no responden a una situación de emergencia humanitaria, sino que son impulsadas por la desinformación, por traficantes de personas y por bandas criminales.

"Esto lo hemos visto en los últimos meses, más recientemente lo hemos identificado en Ceuta. Allí se dio precisamente esta situación de que la desinformación, la información falsa difundida deliberadamente y el apoyo también por parte de grupos criminales, dio lugar a cruces ilegales masivos de la frontera", dijo.

También se refirió a otras situaciones en el pasado, en las que la migración ilegal se utiliza como arma y actores estatales provocan deliberadamente los cruces ilegales de fronteras.

Así, agregó, una vez se identifique una situación excepcional de este tipo, sería necesario que se activara un mecanismo regulador que pudiera organizar las devoluciones mediante un procedimiento acelerado, sin pasar por el proceso normales de asilo, ya que se trata de un cruce ilegal y deliberado de una frontera exterior de la UE que no responde a una emergencia humanitaria.

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Dobridt defendió, además, la creación de una fuerza de intervención rápida de Frontex que sea capaz de proporcionar, en un plazo de 24 horas, el apoyo necesario a los países que se enfrenten a una situación de semejante presión en sus fronteras exteriores, para aplicar precisamente esos nuevos mecanismos.

"La protección de las fronteras exteriores no es una cuestión de severidad, sino una cuestión y una tarea fundamental de soberanía de cada Estado en particular, y nuestras herramientas deben seguir siendo desarrolladas precisamente para este tipo de situaciones excepcionales", dijo por su parte el comisario europeo.

Brunner subrayó que, en cualquier caso, es necesario reforzar y dotar de más recursos a Frontex, también para que la agencia pueda actuar con mayor rapidez y flexibilidad "antes de que los incidentes se conviertan realmente en crisis".

"Los acontecimientos de este verano en Ceuta han demostrado, por supuesto, que a veces las imágenes empañan incluso las mejores estadísticas", añadió, al congratularse de que la migración ilegal en los últimos dos años cayó un 55 % y en este año un tercio más.

Aludió a las imágenes que han dado la vuelta a Europa y al mundo y que han vuelto a poner de manifiesto cómo se abusa y se explota a las personas y cómo, en algunos casos, la migración es manipulada por actores que quieren perjudicar a Europa y utilizan la migración como arma.

Dobrindt, por su parte, se refirió a la incertidumbre que estas imágenes han provocado entre la opinión pública en toda Europa, al tiempo que aseguró que la coordinación con los colegas españoles en materia de cuestiones migratorias es "impecable".

Agregó que en una videoconferencia en agosto se dejó claro a la parte española, por un lado, el pleno apoyo en situaciones como la de Ceuta, pero por el otro también las "exigencias claras sobre cómo hay que abordarlas", añadió.