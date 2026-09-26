Asesinan a tiros a cuatro personas y hieren a otras cuatro en San Vicente y las Granadinas

Las autoridades identificaron a las víctimas como Steve King, de años 22 años; Shevon Chandler, de 23; Shaqueil Peters, de 26, y Antonio Samuel, de 30.

De acuerdo con la investigación preliminar de la Unidad de Investigación Criminal de San Vicente y las Granadinas, el ataque a tiros ocurrió a las 22:30 (02:30 GMT) del viernes cerca de una tienda en Green Hill, cuando los atacantes llegaron en un vehículo y comenzaron a disparar contra un grupo de personas.

Los comensales comenzaron a correr para buscar protegerse de las balas, aunque algunos fueron alcanzados por las mismas, cayendo y falleciendo, mientras otros quedaron heridos y posteriormente llevados a centros sanitarios para ser atendidos.

La tragedia marca además la segunda masacre de mayor mortalidad en el territorio caribeño después de las cinco personas que fueron acribilladas a balazos el 19 de julio de 2023 en el Club Harbour en la capital de Kingstown.

Igualmente, la matanza del sábado es la segunda del año.

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La primera se registró el 17 de julio, cuando tres personas fueron asesinadas a tiros, también en Kingstown.

Con estas cuatro personas asesinadas, el número de asesinatos en el año en San Vicente y las Granadinas se eleva a 39, uno menos de los reportados en 2025.

El padre de King, Stephen King, fue una de esas víctimas de 2025, cuando fue asesinado a balazos en un asalto en su vivienda en Green Hill el 13 de mayo del año pasado.