Asesinan a un subcomandante de Policía en el convulso departamento colombiano del Cauca

"Duele despedir a un policía que, con valentía y vocación de servicio, salió a cumplir la misión que había asumido con Colombia. El señor teniente Álvaro José Medina Peña, fue asesinado de forma cruel y despiadada, cuando se desplazaba de civil en un bus de servicio público en el departamento del Cauca", expresó el director de la Policía colombiana, general Jesús Alejandro Barrera, en X.

La institución, por su parte, señaló que el teniente Medina fue asesinado cuando viajaba a la localidad de El Bordo, también en el Cauca, para "cumplir su deber y apoyar el servicio de Policía".

"El Teniente Medina Peña será recordado por su vocación de servicio, su compromiso y el uniforme que llevó con honor hasta el último momento. Nunca olvidaremos a nuestros héroes que ofrendaron su vida por la Patria, pero tampoco dejaremos de aplicar la justicia a aquellos que segaron sus vidas", agregó la Policía.

En la zona donde fue asesinado el uniformado operan el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC; la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y grupos narcotraficantes que luchan por el control territorial.

Por otra parte, otros dos policías fueron asesinados el viernes en una carretera de la región colombiana del Catatumbo (noreste), donde tienen presencia el ELN y del Frente 33 de las disidencias de las FARC.

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"He ordenado identificar y capturar a los responsables. Les voy a cobrar cada gota de sangre de nuestros héroes y del pueblo colombiano. ¡Juro que los voy a acabar!", dijo el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en X tras el crimen de los dos uniformados.