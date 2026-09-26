Autoridades de Perú incautan celulares, drogas y dinero tras intervenir en cinco penales

Un comunicado oficial indicó que la intervención fue realizada por agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), junto con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público "con el objetivo de recuperar el control y fortalecer la seguridad penitenciaria".

La requisa se realizó en los penales de Ancón I y Miguel Castro Castro, en Lima; El Milagro, en Trujillo; Challapalca, en Tacna; y Cochamarca, en Pasco, que han sido declarados en emergencia.

En la operación participaron más de 400 agentes del INPE y de la PNP, acompañados por fiscales, quienes realizaron acciones de control, revisión de pabellones y ambientes internos de la cárceles.

En el penal Miguel Castro Castro, en el este de Lima, los agentes del INPE hallaron tres equipos celulares, enrutadores, auriculares, memorias para celulares y USB, 41 envoltorios con droga, sobres con marihuana, 15.000 soles (4.411 dólares) y otros objetos no permitidos.

Durante la intervención en esta cárcel, el presidente del INPE, Abraham Lescano, señaló que la institución está fortaleciendo sus capacidades operativas y de inteligencia para enfrentar las actividades ilícitas que se puedan realizar desde los penales.

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"Una muestra de ello es la intensificación de las requisas para erradicar organizaciones criminales. A través de información de inteligencia estamos neutralizando progresivamente estas acciones", sostuvo.

El INPE detalló que en el penal Ancón I los agentes encontraron memorias de celular, audífonos, cargadores, cigarrillos, cocinas artesanales, 3.000 soles en efectivo (882 dólares) y otros artículos no autorizados.

En Cochamarca se incautó un celular, 40 sobres con pasta base de cocaína, una radio, agendas con números telefónicos y armas blancas; y en El Milagro, 307 sobres con marihuana, bolsas con clorhidrato de cocaína, 71 bolsas pequeñas con pasta base de cocaína, un celular, objetos punzocortantes y otros elementos no permitidos.

El INPE añadió que la inspección en Challapalca, un penal de alta seguridad ubicado a unos 4.600 metros sobre el nivel del mar, culminó "sin hallazgo de sustancias ni objetos prohibidos".

Mientras que lo incautado fue puesto a disposición de la PNP y del Ministerio Público para las investigaciones, el INPE reafirmó su compromiso "de fortalecer la seguridad, recuperar el principio de autoridad y garantizar el orden en los penales del país".