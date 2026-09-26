Bielorrusia acusa a Occidente y la UE de usar la guerra en Ucrania para "enriquecerse"

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Ryzhenkov afirmó que a las "élites occidentales no les gusta el nuevo mundo multipolar" porque amenaza su liderazgo, aseguró que, en lugar de adaptarse, buscan "explotar la inestabilidad", y puso como el ejemplo más "claro" la guerra iniciada por la invasión de Rusia a Ucrania.

"¿Está Occidente realmente esforzándose por alcanzar la paz allí? No. Su objetivo, como dicen, es infligir una derrota civilizatoria a Rusia, debilitarla, humillarla y quebrarla, y seguir viviendo de los recursos rusos; pero no a costa de la vida de sus propios ciudadanos, sino a costa de los ucranianos de a pie", declaró el canciller bielorruso.

Ryzhenkov sentenció que esa guerra "resulta rentable" a los países occidentales porque les permite "crear una imagen del enemigo, movilizar a su propia población bajo el pretexto de una amenaza colectiva, culpar de los fracasos económicos", "justificar la militarización" y "enriquecerse".

"Por eso necesitan el conflicto: un conflicto controlado, congelado y eterno", apostilló.

En ese sentido, denunció que el "suministro interminable de armas a Ucrania solo conducirá a la destrucción de Ucrania y de su pueblo" y reclamó el "inicio rápido de negociaciones genuinas que conduzcan a una paz duradera".

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A su juicio, esa paz requiere abordar las "causas profundas" del conflicto: los planes para incorporar a Ucrania a la OTAN y el fracaso de los acuerdos de Minsk, cuya aplicación, aseguró, fue "saboteada" para que Ucrania "se rearmara".

Ryzhenkov declaró que el liderazgo de la UE tiene un "deseo obsesivo de preservar su hegemonía menguante" y cuestionó si sus pueblos "realmente anhelan algún tipo de revancha contra Rusia, especialmente al precio de su propio empobrecimiento".

Durante su intervención, Ryzhenkov también pidió la reforma de la ONU, de la que dijo que no ha podido resolver "un solo conflicto grave", y planteó ampliar la presencia de los países del Sur Global en el Consejo de Seguridad.

El ministro defendió el papel de Bielorrusia como proveedor de fertilizantes, alimentos, carne, lácteos y cereales para países de África, Asia y América Latina, pese a lo que calificó como "restricciones financieras, barreras logísticas y bloqueos al transporte por parte de la UE".