Canadá espió para EEUU en Cuba durante incidentes del "síndrome de La Habana", según medio

El diario canadiense, que cita a dos fuentes cuya identidad mantiene en secreto, asegura que un diplomático canadiense obtuvo información de fuentes humanas y, en ocasiones, la transmitió directamente a agentes estadounidenses en La Habana. Además, personal canadiense utilizó equipos de comunicaciones por satélite introducidos en Cuba de forma encubierta por Estados Unidos.

Según una de las fuentes, la información recopilada era remitida a la división de seguridad e inteligencia del Ministerio de Exteriores canadiense, al Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad (CSIS) y a los socios de Canadá en la alianza de información de inteligencia Five Eyes: Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

Global Affairs Canada negó al periódico que sus diplomáticos compartiesen inteligencia con espías estadounidenses y sostuvo que su Programa Global de Informes de Seguridad (GSRP) obtiene información de forma abierta y legal y "no es un programa de recopilación de inteligencia".

No obstante, el organismo encargado de revisar las actividades de seguridad nacional canadiense concluyó en 2023 que el programa operaba en una "zona claramente gris" y que algunos de sus integrantes mantenían contactos con agencias extranjeras de inteligencia.

Las revelaciones se producen mientras un grupo de diplomáticos canadienses y sus familiares mantiene una demanda multimillonaria contra Ottawa por la respuesta gubernamental a los problemas de salud sufridos en Cuba.

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El Gobierno canadiense recurrió en 2025 a una inusual normativa de seguridad nacional utilizada para restringir la divulgación de información que pueda perjudicar la seguridad nacional, la defensa o las relaciones internacionales para impedir que se conozca parte de la información del proceso judicial.

Las causas del denominado "síndrome de La Habana" siguen sin estar aclaradas. Mientras algunas investigaciones periodísticas han apuntado a posibles armas de energía dirigida vinculadas a Rusia, Canadá concluyó oficialmente en 2024 que no había pruebas de que los problemas de salud fueran resultado de un acto malicioso de una potencia extranjera.

En Estados Unidos, las evaluaciones de inteligencia que consideraban improbable la implicación de un adversario extranjero fueron retiradas en 2026 y están siendo objeto de una nueva revisión.