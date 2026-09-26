Canciller de Cuba espera que “nunca ocurra” una acción militar de EE.UU. contra la isla

Rodríguez reiteró en ONU que “persiste la amenaza del uso de la fuerza militar” contra la isla, sin embargo, sus declaraciones coincidieron con señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que cree habrá "un acuerdo" con Cuba y no será "necesaria" una intervención militar.

Una acción de este tipo, "de materializarse, constituiría un crimen de gran envergadura, provocaría muertes de cubanos y de jóvenes estadounidenses y una enorme destrucción”, puntualizó el canciller cubano en su discurso en ONU.

“Cuba ejercería con toda su determinación y energía su legítimo derecho a defenderse”.El canciller señaló que desde el Gobierno son “conscientes del inmenso desafío” que enfrenta la isla “para su seguridad y su supervivencia”.

Por su parte, Trump dijo que no cree “que sea necesario el Ejército" contra la nación caribeña y que EE.UU, y Cuba harán “un acuerdo”, al responder a la prensa en la Casa Blanca, después de que la cadena CBS News informara de que las Fuerzas Armadas estadounidenses se están preparando para una posible acción militar.

El mandatario estadounidense agregó que quiere "ayudar a Cuba" y "abrir" el país porque hay "cubano-estadounidenses que quieren regresar".

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La víspera Rodríguez, aseguró a con NBC News que EE.UU. "nunca podrá encontrar justificación" para un ataque militar contra la isla y afirmó que no cree que se repita una acción similar a la de Venezuela.