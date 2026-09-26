Cancilleres de Colombia y Panamá conversan sobre "un proyecto de interconexión" energética

"Conversamos sobre un proyecto de interconexión entre Panamá y Colombia para compartir recursos de energías renovables que están bastante desarrolladas en Panamá y Colombia debe aprovechar esa colaboración con sus vecinos para complementar su malla energética", expresó Bula este sábado en un video.

Ambos países buscan reactivar su proyecto de interconexión eléctrica, planteado desde 2009, con una línea de unos 500 kilómetros y 400 megavatios, lo que podría ser clave para la descarbonización y transición energética de ambos países.

Los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella, y de Panamá, José Raúl Mulino, han hablado en varias ocasiones de acelerar dicho proyecto valorado en 800 millones de dólares y que pretende impulsar la integración regional, aunque aún requiere consensos técnicos, sociales, regulatorios y ambientales.

"Ha habido algún momento en que se congeló un poquito este proyecto durante los últimos años y ya lo reactivamos y esperamos que antes de fin de año ya tengamos algo concreto, una hoja de ruta para avanzar en este sentido", añadió Bula.

En el encuentro, el ministro colombiano reafirmó a su par centroamericano "la necesidad de afirmar la neutralidad del Canal de Panamá como uno de los puntos de ahorque, básicamente, del flujo de la mercancía internacional, pero también de los recursos energéticos, del petróleo, del gas, del tráfico marítimo internacional".

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"Colombia acompañará a Panamá en esta búsqueda de establecer un régimen neutro para todos los países en términos de facilitar el tránsito marítimo sin restricciones a través de este canal de suprema importancia, no solamente para América Latina, sino para el mundo entero", añadió.