Costa Rica registra tasa de fecundidad adolescente del 5,3 en 2025, superior a 2024

El INEC detalló que las personas adolescentes son las que tienen entre 12 y 17 años y que en 2025 hubo 1.574 nacimientos de madres en ese grupo de edad, para una tasa de 5,3 por cada 1.000 niñas y adolescentes. De esos nacimientos, siete se registraron en madres de entre los 10 y 12 años de edad.

En 2024, los datos muestran que hubo 1.546 nacimientos de madres adolescentes, lo que supuso una tasa de 5,2, y se contabilizaron cuatro nacimientos en menores entre los 10 y 12 años de edad.

La tasa de fecundidad en adolescentes ha venido a la baja en la última década, por ejemplo en 2017 fue de 14,9 por cada 1.000, en 2020 se redujo a 8,3 y en 2021 a 6,9, para luego acercarse a 5 en 2024 y 2025.

La coordinadora del Centro de Información del INEC, Rocío Portilla, destacó que el objetivo del Día Internacional de la Prevención del Embarazo Adolescente es "hacer un llamado a que las personas jóvenes tengan acceso a la información y orientación necesaria par cuidar su salud sexual y reproductiva, así como para construir su propio proyecto de vida".

Por su parte, el Ministerio de Salud infirmó que ha fortalecido sus conocimientos, habilidades y capacidades para prevenir y continuar con la disminución sostenida de los embarazos en mujeres menores de 20 años.

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El ministerio publicó datos de embarazos en mujeres menores de 20 años e indicó que en 2025 fueron 3.958, una cifra menor a los 4.055 nacimientos de 2024, y los 4.560 de 2023.

La entidad detalló que como parte de sus acciones ha llevado a cabo jornadas de información para adolescentes en regiones con mayor incidencia de embarazo adolescente para ayudarles a que tomen decisiones informadas sobre su salud, bienestar y proyecto de vida.

El viceministro de Salud y presidente del Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente, Juan Carlos Esquivel, destacó la importancia de abordar la prevención del embarazo adolescente desde una perspectiva integral.

"La prevención del embarazo en la adolescencia significa fortalecer la salud mental, la educación, la participación, la protección frente a la violencia y las oportunidades para que cada adolescente pueda construir y desarrollar su proyecto de vida", señaló Esquivel.

La prevención del embarazo en la adolescencia requiere un compromiso sostenido y articulado que garantice a las personas adolescentes acceso a información de calidad, servicios de salud oportunos, entornos protectores y espacios seguros de participación, aseveró el Ministerio de Salud.