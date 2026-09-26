Cuba considera a Venezuela un "país amigo", no un "aliado"

Durante una entrevista la víspera con Bloomberg This Weekend, Cossío señaló que el Gobierno cubano sigue considerando a Venezuela como un "amigo", pero "no diría aliado".

"Aliado es una palabra demasiado fuerte", remarcó el viceministro del país caribeño que se encuentra esta semana en Nueva York como parte de la delegación cubana que asiste a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Por décadas, Caracas y La Habana fueron estrechos aliados políticos y económicos, pero tras la captura estadounidense de Maduro -una operación en la que murieron 32 militares cubanos- expertos independientes consideran que las relaciones se encuentran "congeladas".

Tras el hecho, Cuba perdió a su principal suministrador de combustible a la vez que EE.UU. impuso un bloqueo petrolero que ha cortado las importaciones de crudo de la isla y profundizado la crisis energética que vivía el país caribeño desde 2024.

Sobre una posible operación militar en Cuba similar a la que culminó con la captura de Maduro, Cossío la consideró como "poco realista", aunque dijo que "existe la intención de algunas personas en Estados Unidos de que suceda".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No lo permitiremos", aseguró el viceministro.

Cossío insistió, además, en que desde el Gobierno cubano esperan que "no suceda" una intervención militar estadounidense en la isla pues no ve "ninguna razón" que la justifique.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo este sábado que no cree "que sea necesario el Ejército" contra la nación caribeña y que EE.UU. y Cuba harán "un acuerdo", al responder a la prensa en la Casa Blanca, después de que la cadena CBS News informara de que las Fuerzas Armadas estadounidenses se están preparando para una posible acción militar.

La relación entre Washington y La Habana atraviesa por una de sus etapas más tensas, en medio del aumento en la presión estadounidense por cambios significativos en la isla y después de que ambas administraciones confirmaran unas negociaciones que no arrojaron resultados, al menos públicamente.

El propio Cossío dijo a Bloomberg This Weekend que no ven "avances" y "resulta muy difícil creer que haya resultados en las negociaciones", mientras "EE.UU. siga aplicando nuevas medidas, nuevas presiones y nuevas sanciones contra el pueblo de Cuba".

Sin embargo, señaló que desde la parte cubana son "discretos al respecto" y se negó a ofrecer datos de los participantes por ambos países en las conversaciones bilaterales.