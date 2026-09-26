Danny Boyle en San Sebastián: Hay una responsabilidad en nosotros sobre la desinformación

"Cuatro millones de personas lo leían diariamente, les entregaba lo que querían. No hay que culpar del todo a Trump o a Murdoch de lo que ocurre ahora, también hay una responsabilidad en nosotros", advirtió el cineasta en una rueda de prensa, en la que recordó su primera visita al Festival de San Sebastián en 1994 con su ópera prima, 'Tumba abierta', con la que consiguió la Concha de Plata a la mejor dirección.

"Fue el primer festival en reconocer que yo podía hacer este trabajo. Los festivales ocupan un lugar muy importante para lanzar talento nuevo", recordó.

Boyle, que en 1996 presentó su aclamada 'Trainspotting' en la pantalla del velódromo, regresa ahora con una nueva historia, la del millonario Murdoch, interpretado por Guy Pierce, y la del editor Larry Lamb (Jack O'Connell) que dejó el 'Daily Mirror' y logró elevar a 'The Sun' a las más altas cotas del sensacionalismo cruzando sin escrúpulos todas las barreras.

"Decidió atacar al 'Daily Mirror', que era algo omnipotente, como el Real Madrid. Él es el genio o el demonio, que creó el tabloide como una forma de transmitir las noticias, que colocó por primera vez fotos de mujeres desnudas en la página 3", dice del editor del diario londinense que en poco tiempo superó en ventas a sus competidores.

Y todo empezó en el año que el hombre llegó a la luna, aunque para Boyle esa reunión de 1969 en la que Murdoch y Lamb sellaron su alianza tuvo más influencia en nuestras vidas que el aterrizaje del Apolo 11 en nuestro satélite.

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"Fue el plan de arranque de la desestabilización de la verdad, de esos pilares que mantenían el techo sobre nuestras cabezas y que luego dio lugar a Fox News", señaló el realizador, que también apostó "por la verdad" para contar los inicios del magnate de los medios, nacionalizado estadounidense.

No quiso "pintarlo como un monstruo", pues aseguró que en sus comienzos, Murdoch se sintió "incómodo" con algunas de las iniciativas que Larry Lamb llevó a cabo para ganar lectores a cualquier precio.

"Lo que pasa es que todo el mundo está obsesionado con Murdoch", consideró Boyle, quien prefiere abordar los personajes reales desde la ficción, como hizo también con el mago de Apple en 'Steve Jobs'.

"Te libera mucho dentro de los confines de una historia real contarla desde la pantalla", sostuvo el director británico que, en este caso, recurrió a la obra de teatro homónima, de James Graham, para rodar su película, estrenada en el Festival de Venecia.