Decenas de personas acampan en la Puerta del Sol para protestar por la crisis de vivienda

El Sindicato de Inquilinas hizo un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que ha tenido lugar esta tarde: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", apuntó el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.

El 15 de mayo de 2011 también tuvo lugar una acampada masiva en la Puerta del Sol de Madrid que duró varias semanas hasta que fue desalojada por las fuerzas de seguridad.

La manifestación de este sábado ha congregado a más de 300.000 personas según la organización y 25.000 según la Delegación del Gobierno, que han recorrido las calles de Madrid este sábado bajo el lema "Ni una Maricarmen más", en referencia a la anciana desahuciada.

"Gobierno progresista, hipócrita y rentista" -en referencia al Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez-; "Ayuso y Almeida iros a la mierda" -dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al alcalde de la ciudad, ambos del conservador Partido Popular- y "O con el capital o con la clase obrera" son otros de los cánticos proferidos por los manifestantes.

Con la marcha de esta tarde, los organizadores quieren exigir al Gobierno que incluya en el decreto de vivienda que podría aprobar el próximo martes la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tengan que indemnizar al arrendatario.

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En Sol, los concentrados gritaron el lema "Tenemos las llaves de toda la ciudad", mientras, sentados en la plaza, hicieron sonar sus llaveros.