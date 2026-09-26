Detienen a exviceministro y exdiputado chavista en principal aeropuerto de Venezuela

Vargas, un exbasquetbolista que también fue viceministro y diputado durante la Administración de Nicolás Maduro, se encontraba con su esposa cuando fue abordado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), según reportan los medios.

En redes sociales además circulan videos confusos del momento en que el exdiputado fue abordado por los funcionarios de la GNB.

El excandidato presidencial Enrique Márquez se encontraba en ese momento en el aeropuerto y explicó que Vargas se le "acercó corriendo" para pedirle "ayuda para evitar que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se lo llevaran".

"No lo conozco personalmente y no tengo relación con él ni con sus actividades públicas o políticas", indicó Márquez en un mensaje en X para explicar su presencia allí.

Detalló que durante la intervención de los funcionarios "se produjo un forcejeo" y que Vargas se "resistió y se aferró" a él.

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Según relató, los efectivos militares le dijeron que el exdiputado era solicitado por las autoridades y que, tras la tensión, Vargas "accedió a acompañar a los funcionarios".

"Desconozco lo sucedido después. Espero que se respeten plenamente sus derechos y los de su familia, como corresponde a cualquier ciudadano venezolano", añadió. Las autoridades aún no se pronuncian sobre esta detención.

Vargas aparecía con frecuencia en los actos políticos de Maduro y fue destituido de la Fundación Movimiento por la Paz en febrero, un mes después de la detención del líder chavista por parte de Estados Unidos. Actualmente, se describe en redes sociales como presidente del equipo de baloncesto Frontinos del Táchira.