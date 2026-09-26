Detienen en Panamá a tres dominicanos acusados de reclutar personas para guerra en Ucrania

Una fuente judicial informó este sábado a EFE que los tres capturados, dos hombres y una mujer, son ciudadanos dominicanos, cuya detención provisional fue ordenada en las últimas horas por un tribunal de garantías.

Los tres extranjeros fueron imputados de delitos contra la humanidad, en la modalidad de trata de personas y de asociación ilícita, en perjuicio de dos ciudadanos panameños, precisó un comunicado del Ministerio Público (MP, Fiscalía).

"Este resultado guarda relación con diligencias de registro y allanamiento" realizados el jueves pasado en la zona denominada 24 de Diciembre, en el área metropolitana, "tras investigaciones iniciadas en septiembre de 2026 por supuestos hechos relacionados con trabajos forzados con fines militares en la Federación Rusa a víctimas que habrían sido reclutadas a través de redes sociales", dijo la Fiscalía.

Al menos otras dos personas han sido capturadas en Panamá acusadas de reclutar personas para la guerra de Ucrania, en la que al menos un panameño ha muerto, de acuerdo con las declaraciones a medios de funcionarios de la Cancillería.

Esta semana, durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, pidió a Rusia y Ucrania facilitar el regreso de panameños alistados en sus filas para combatir en la guerra.

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De acuerdo con la información oficial, Panamá ya repatrió a 17 de sus ciudadanos ilesos que estaban vinculados a la guerra en Ucrania, 11 en filas rusas y seis ucranianas. Según la cancillería, había 30 panameños participando en la guerra entre los dos países.

Testimonios de familiares y de antiguos comandantes de la fuerza pública de Panamá, indican que hay casos de panameños que se han enrolado voluntariamente, pero también de otros que han llegado al frente bajo engaños

La Fiscalía de Panamá dijo que investiga casos de jóvenes panameños que recibieron ofertas de empleo en el extranjero y terminaron en la guerra de Ucrania, mientras que el Gobierno ha pedido cautela ante estas.