El choque de un automóvil y una camioneta deja tres personas muertas en la sierra de Lima

La colisión se produjo durante la madrugada de este sábado, por causas aún no precisadas, en la vía entre las localidades andinas de Pasco, Huayllay y Canta, cerca de una zona conocida como la Laguna de siete colores.

La agencia oficial Andina señaló que el accidente fue protagonizado por un automóvil particular que viajaba hacia Lima desde la ciudad central de Huánuco, y la camioneta de una empresa privada, que resultaron destruidos por el impacto.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron los cuerpos de un hombre y una mujer aun no identificados dentro del automóvil, así como el de otra persona en la vía, por lo que se tuvo que esperar la llegada de un Fiscal para levantar los cadáveres.

Mientras tanto, el tránsito por la zona fue restringido por agentes de la comisaría del distrito de Morococha, encargados de las diligencias del caso, lo que provocó una congestión vehicular.

Andina señaló que este accidente se produjo solo dos días después de otro similar en la misma carretera, donde un camión perdió el control y se salió de la vía causando la muerte de otras dos personas.

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Los accidentes de este tipo son habituales en carreteras de Perú, causados en su mayoría por la imprudencia de los conductores, el mal estado de las vías y del parque automotor, así como por las condiciones agrestes de la geografía.

Según datos oficiales, entre enero y julio pasado fallecieron en Perú 1.881 personas por accidentes de tránsito, 309 de ellas en carreteras por exceso de velocidad, además de por conducir bajo los efectos del alcohol y realizar maniobras de adelantamiento en curvas ciegas.