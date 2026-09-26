El cubano Erick Hernández supera su propia marca mundial de dominio del balón en una hora

Hernández rompió de esta forma su propio récord personal en esta modalidad, establecido en mayo pasado con 11.942 toques, y con el que ya había superado al mexicano Abraham Muñoz, poseedor de la marca mundial, con 11.901 impactos registrada en julio de 2017.

El exfutbolista cubano impuso esta nueva marca personal durante una presentación en el hotel Habana Libre de la capital cubana.

Conocido como ‘el Dominador’, Hernández también estableció el pasado 28 de marzo otra marca al permanecer una hora, 24 minutos y 33 segundos sentado en el piso, dominando el balón solo con la cabeza, y con 1,5 kilogramos de peso atados en cada tobillo.

Hernández ingresó por primera vez al libro Guinnes en 2005 por sumar 319 cabezadas al balón durante un minuto. En 2020 repitió su presencia, cuando mantuvo la bola en el aire con 188 testarazos durante 30 segundos. Así batió por uno su marca de 2011.

El exfutbolista ostenta también la marca por tocar el balón con la cabeza 351 veces durante un minuto, superando así la establecida con 341 por el chino Gao Chong.

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Además, en 2009 logró otro récord al controlar el balón con los muslos durante una hora y 28 minutos.

Nacido en 1966, Hernández practicó fútbol antes de someterse a pruebas de dominio del balón.

Comenzó a trabajar en estas modalidades desde 1994, una tradición que ejerció primero su hermano Douglas, precursor de la especialidad en Cuba.

Desde entonces ha probado su habilidad para tocar el balón con casi todas las partes del cuerpo, logrando marcas de dominio con los muslos, las rodillas, los pies, la cabeza, sentado, de pie o corriendo los 100 metros y el maratón.