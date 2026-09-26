Estado mexicano de Oaxaca instala gobierno temporal en Juchitán tras arresto de su alcalde

La secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez, respaldó este sábado la coordinación entre el Ejecutivo oaxaqueño, el Congreso local y la nueva autoridad para preservar la gobernabilidad y la estabilidad en Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, región clave para el corredor logístico que conecta puertos mexicanos del Pacífico y el golfo de México.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, afirmó que Vázquez asumirá temporalmente la administración para garantizar la operación de los servicios básicos en pueblos, agencias, comunidades y colonias del municipio, tras la crisis institucional.

Vázquez, a quien Jara presentó como comunicador, bombero, paramédico y rescatista originario de Juchitán, prometió priorizar “la tranquilidad” y “la paz de las familias” y trabajar junto con los gobiernos estatal y federal durante la transición.

Su nombramiento siguió a una sesión extraordinaria en la que el Congreso de Oaxaca aprobó, con 35 votos a favor y ninguno en contra, la desaparición del Ayuntamiento.

La ley estatal establece que el encargado puede permanecer hasta 90 días antes de que el gobernador proponga al Congreso un concejo municipal que concluya el periodo constitucional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sánchez Altamirano, militante de Morena, fue detenido el miércoles 23 de septiembre en un operativo de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y autoridades de Oaxaca.

La orden de aprehensión fue emitida por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del estado.

La investigación en la que fue detenido se relaciona con una red señalada por extorsión a comerciantes y empresarios, tráfico de personas, narcomenudeo, homicidios y esquemas de protección a grupos delictivos.

Autoridades oaxaqueñas también investigan la posible relación del exalcalde con Los Cromos, grupo criminal que han vinculado con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó recursos y cuentas de personas relacionadas con la investigación.

Un juez declaró legal la detención, impuso prisión preventiva a Sánchez Altamirano, recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México y definirá su se vincula a proceso será el próximo 29 de septiembre.

La crisis alcanzó también a la seguridad municipal, reforzada por fuerzas estatales y federales.

En paralelo, Jara nombró a Fernanda Chávez Cruz como encargada del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.