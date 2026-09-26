Inauguran clínica en isla-municipio de Puerto Rico que fue destruida en 2017 por huracán

"Hoy no estamos simplemente inaugurando un edificio. Estamos cerrando un capítulo de algo que comenzamos estando en Washington para el pueblo de Vieques y cumpliendo con una comunidad que, por demasiado tiempo, tuvo que salir de su isla para recibir servicios esenciales de salud", sostuvo González en un comunicado.

El centro sanitario fue reconstruido tras una inversión de 85,5 millones de dólares, incluyendo 48,3 millones provenientes de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), fondos estatales y locales.

"Este hospital es una promesa cumplida. Es el resultado de años de trabajo, de fiscalización y de colaboración entre el Gobierno de Puerto Rico y el Gobierno federal para devolverle a Vieques la atención médica que merece", añadió.

El nuevo Centro de Salud cuenta con sala de emergencias, clínicas ambulatorias, servicios de diálisis e infusión, servicios de salud conductual y capacidades de diagnóstico, concentrando bajo un mismo techo servicios fundamentales para los cerca de 8.000 residentes de Vieques.

Además, cuenta con un moderno helipuerto que recibió la certificación completa de la Administración Federal de Aviación (FAA), fortaleciendo la capacidad para trasladar rápidamente a pacientes que requieran atención especializada en la Isla Grande.

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"Para una isla-municipio a la que solo se puede llegar por aire o por mar, tener servicios de salud aquí no es un lujo, es una necesidad. Una emergencia médica no puede depender de tomar una lancha, un avión o un helicóptero para comenzar a recibir atención", afirmó González, junto al secretario de Salud federal, Robert F. Kennedy Jr.

La mandataria destacó la importancia de continuar trabajando con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid para atender las necesidades particulares del sistema de salud de Puerto Rico.