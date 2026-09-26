Irán niega que vaya a responder militarmente a las suspensión de sus vuelos

"Se desmiente la afirmación de que Irán vaya a recurrir a represalias militares contra las recientes restricciones aéreas", afirmó la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

El máximo organismo de seguridad iraní aseguró que las negociaciones con los países afectados para levantar algunas de las restricciones aéreas "impuestas ilegalmente" se están llevando a cabo "con seriedad".

El viernes, Mohamad Mojber, asesor del líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, advirtió de que, si Irán no puede operar sus vuelos, no permitirá que lo hagan otros países de la región, después de que varias naciones de la zona suspendieran las conexiones aéreas con la República Islámica a causa de las sanciones estadounidenses.

"Actuar acorde con las políticas hostiles de Estados Unidos se quedará en la memoria del pueblo iraní, y nuestra estrategia al respecto es clara: los vuelos en la región o son libres para todos o no lo son para nadie", afirmó.

Desde la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses contra la aviación de la República Islámica, el 23 de septiembre, Turkmenistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak y Omán han suspendido o restringido las operaciones de compañías aéreas iraníes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, aseguró la semana pasada que las aerolíneas iraníes quedarían aisladas de las operaciones internacionales y advirtió de que los aeropuertos, proveedores de combustible, empresas de servicios en tierra y vendedores de billetes que siguieran prestándoles servicios podrían enfrentarse a sanciones estadounidenses.

Sin embargo, el Gobierno de Irak anunció este sábado que está en contacto con Estados Unidos para obtener "exenciones" en algunos de sus aeropuertos y permitir vuelos iraníes por razones humanitarias.

Pese a las sanciones de Washington, los medios iraníes informaron hoy de que se mantienen operativas las conexiones aéreas con China, Rusia, Turquía, Afganistán, Pakistán, Armenia, Bielorrusia, Tayikistán y Malasia.

Las sanciones a las aerolíneas iraníes forman parte de la operación “Paria Económico” que lanzó Estados Unidos en paralelo al bloqueo naval contra los puertos y buques de Irán para aislar aún más financieramente al país persa y tratar de doblegarlo en la guerra que el lunes cumplirá siete meses.