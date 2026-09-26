La argentina 'La ilusión de un verano sin fin', Premio Horizontes Latinos en San Sebastián

Además, el jurado otorgó una mención especial a 'Moscas', del realizador mexicano Fernando Eimbcke, "por su rigor en la puesta en escena de esta historia sobre el despertar a la vida, que cuenta con la excepcional interpretación" del niño protagonista, según el jurado.

'La ilusión de un verano sin fin', que también se alzó en San Sebastián con el Premio de la Juventud, es una película documental protagonizada por Guille y Belinda, dos niñas que Sanguinetti conoció en los años noventa en la pampa argentina y a las que ha acompañado con su cámara a lo largo de 25 años.

Alessandra Sanguinetti es una fotógrafa argentinoestadounidense, miembro de Magnum Photos desde 2007, y 'La ilusión de un verano sin fin' es su primera incursión en el cine.

Tras recoger el premio, la directora dijo que la película es "una carta de amor al campo argentino, a toda esa belleza que está en peligro".

"Mi deseo es que esta belleza siga sosteniéndose y que Estados Unidos saque las garras de Argentina", añadió Sanguinetti en la gala de entrega de galardones.

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"También espero que Israel saque las garras de Palestina y otros lugares porque, de lo contrario, vamos a ser nosotros Palestina", afirmó.

La película nació cuando la artista viajó a la pampa para fotografiar animales y conoció a dos niñas que "solían estar por ahí y tenía que decirles que se apartaban porque siempre estaban delante de la cámara", recordó la cineasta.

Pronto se dio cuenta del potencial y la energía de estas dos niñas y cuando tenían nueve años empezó a fotografiarlas y a grabarlas, estableciendo una estrecha relación que ha llegado hasta hoy.

'La ilusión de un verano sin fin' recoge momentos mágicos de la infancia de las dos protagonistas, que están siempre juntas y se disfrazan, juegan, cantan y bailan en las praderas que rodean sus casas.

El tiempo va pasando y la realizadora vuelve a ellas cuando tienen 15 años y muchos granos en la cara, cuando cumplen 18 y Belinda se queda embarazada, cuando después la vida las distancia y cuando finalmente las vuelve a unir.

Según la realizadora, el título "refleja ese momento agridulce en el que no quieres que pase el tiempo" y se detiene en esos veranos de la infancia "que parece que nunca se acaban".

Por su parte, 'Moscas' es un filme íntimo y sutil, protagonizado por la actriz mexicana Teresita Sánchez, que encarna a una mujer solitaria que elude cualquier contacto humano.

Un problema de salud la obliga a alquilar una habitación y entran en su casa un padre y un niño que tienen ingresado un familiar en el hospital cercano.

La mujer y el niño establecerán una atípica relación, en la que tiene un papel importante un videojuego antiguo inspirado en el legendario 'Space Invaders', que en algunos países se hizo popular como 'marcianitos'.

Rodada en blanco y negro, 'Moscas' es, por encima de todo, una película "humana", pero también tiene trasfondo social porque, según Eimbcke, "el cine es un acto social y político".