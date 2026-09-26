Lavrov se reúne con su colega alemán por primera vez desde el comienzo de la guerra

"La reunión la solicitó la parte alemana", señaló María Zajárova, portavoz de Exteriores, a la prensa rusa en los márgenes de la 81 sesión de la Asamblea General de la ONU.

Lavrov, que ha acusado a Alemania de estar implicada en la contienda, y Wadephul se dieron la mano ante la prensa, tras lo que comenzó el encuentro a puerta cerrada.

La última reunión del ministro ruso con un homólogo alemán -Anna Lena Baerbock- tuvo lugar el 18 de enero de 2022 en Moscú, más de un mes antes del comienzo de la conocida como operación militar especial.

Según Zajárova, la parte alemana exigió limitar la presencia de medios, que no hubiera preguntas de la prensa y que ésta no pudiera grabar el comienzo de la reunión.

Este miércoles Wadephul había instado a incrementar la presión sobre Rusia para obligarle a entablar conversaciones "serias" para alcanzar la paz en Ucrania.

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Además, acusó a Moscú de cometer "crímenes de guerra al atacar hospitales, viviendas e infraestructuras energéticas en Ucrania (...) y barcos cargados de cereales en los puertos ucranianos del mar Negro".

"Quien para negociar plantea prerrequisitos que se corresponden con sus demandas máximas, quien caza con drones a civiles, sin consideración, quien escala siempre más, no quiere seriamente negociar", afirmó.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró el viernes que los ataques ucranianos durante las recientes elecciones legislativas alejan la posibilidad de reanudar las negociaciones de paz estancadas desde febrero.

Lavrov acusó hace tres semanas a Berlín de iniciar una "guerra de verdad" contra Rusia, debido a la reacción de Alemania ante la supuesta implicación de Moscú en el incidente ocurrido en agosto pasado con un dron en el aeropuerto de Leipzig.