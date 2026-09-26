'Le faux Soir': Cuando los belgas imprimieron un periódico falso para reírse de los nazis

La película, en tono de humor y también dramático por los hechos históricos que retrata, está dirigida por el belga Michaël R. Roskam, quien ya compitió en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián con 'La entrega' en 2014, que le valió a Dennis Lehane el Premio del Jurado al mejor guion.

El filme se sitúa en 1943, cuando, coincidiendo con las conmemoraciones prohibidas del Día del Armisticio de 1918, un grupo de miembros de la resistencia decide levantar el ánimo del pueblo belga con una edición falsa de 'Le Soir' con el mismo papel, cabecera y formato, pero repleto de artículos que se mofan del ocupante nazi, un hecho verídico que se puede considerar el primer 'hackeo' a un medio de comunicación de la historia.

"Desde el comienzo teníamos la impresión de que estos personajes eran muy de Bruselas, y el humor nos define. Queríamos hacer una película muy seria sobre gente muy divertida", explicó Roskam, que pretendió reflejar "ese espíritu belga serio pero con toques de absurdo que caracteriza a la población de Bruselas".

Protagonizada por Arieh Worthalter, Mélanie Thierry, Karim Leklou y Mara Taquin, es una película histórica, pero no un biopic, puntualizó Worthalter.

"Tienen ganas de luchar, pero sin violencia. Por eso hay situaciones cómicas en la película aunque siga siendo un drama", añadió el actor.

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"Siempre ha habido una batalla sobre la libertad para expresarnos. No existe una única narrativa ni verdad, como quieren los regímenes totalitarios", señaló el director, por su parte.

'Le faux Soir' se trata de la última película de la sección oficial del festival, aunque en este caso no compite en el concurso, cuyo principal galardón es la Concha de Oro.

Este sábado se conocerán los premios a las 17 películas que sí tienen opciones a aparecer en el palmarés.