Líder militar de Sudán dice no necesita "visado de nadie" después de que EEUU lo retuviera

"No necesitamos visa de ningún país ni permiso de nadie", afirmó Al Burhan frente a un grupo de jóvenes en Jartum tras no poder acudir a la sede de la ONU en Nueva York, donde tenía previsto dar un discurso en representación de Sudán en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

Según medios sudaneses, Estados Unidos retuvo la concesión del visado de Al Burhan para asistir a la cita en Nueva York por no aceptar una tregua de 90 días propuesta por Washington, un alto el fuego que el Ejército sudanés alega que daría tiempo al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) a replegarse.

"Mantendremos la frente en alto y no aceptaremos compromisos, ni nos rebajaremos, ni nos doblegaremos ante nadie", espetó el líder militar, sin hacer referencia a Estados Unidos ni a la propuesta presentada.

Asimismo, según un comunicado del Consejo Soberano sudanés, afirmó que "no puede ser chantajeado ni intimidado", mientras que prometió que el objetivo del Ejército es "limpiar todo Sudán" de las FAR, incluso Darfur, el principal bastión de los paramilitares en el oeste del país africano.

Ayer, el ministro de Exteriores de Sudán, Mohi al Din Salem, abordó con el secretario general de la ONU, António Guterres, la retención del visado de Al Burhan.

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Según un comunicado de Exteriores sudanés, Guterres "lamentó que el país anfitrión no hubiera cumplido con sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Sede", firmado entre EE.UU. y la ONU que establece, entre otros puntos, la obligación de conceder visados a los representantes de Estados miembros para acudir a instalaciones de Naciones Unidas, como es el caso de la de Nueva York.

Ese incumplimiento por parte de Washington "provocó la demora de la emisión del visado de Su Excelencia, el presidente del Consejo Soberano Transitorio, para participar en los trabajos de la Asamblea General de Naciones Unidas", continuó la nota, sin aportar más detalles sobre las causas de este incidente.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 entre el Ejército y las FAR y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y otras alrededor de 14 millones han sido desplazadas, mientras que más de la mitad de la población está amenazada por la hambruna ante lo que la ONU considera la peor catástrofe humanitaria del planeta.

EE.UU. ha ejercido de mediador en la guerra en Sudán, pero recientemente ha endurecido su postura contra el Ejército -que actualmente está protagonizando grandes avances sobre el terreno-, y ha impuesto sanciones contra algunos de sus líderes en un momento en el que la salida negociada del conflicto se está alejando.