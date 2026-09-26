Los ataques rusos y las exportaciones bloqueadas frenan la metalurgia de Ucrania

La metalurgia representó en 2025 alrededor del 6 % del PIB ucraniano y 6.200 millones de dólares en ingresos por exportaciones.

La planta de ArcelorMittal en Krivi Rig se convirtió en la última de las principales acerías de Ucrania en cesar por completo sus operaciones tras cuatro ataques directos con misiles en cinco semanas, que causaron la muerte de cinco trabajadores y dejaron 17 heridos.

"Lamentamos profundamente haber llegado a la conclusión de que ya no podemos operar con seguridad ArcelorMittal Krivi Rig", declaró el director ejecutivo, Mauro Longobardo, en un comunicado difundido el viernes, varios días después de que el más reciente ataque, el lunes, frustrara un intento de reanudar la producción.

La empresa está debatiendo el futuro de la planta con el Gobierno de Ucrania y se centrará en preservar la infraestructura "para que, cuando por fin regrese la paz, sigan existiendo opciones para reanudar la producción", según el comunicado.

Sin contar los daños directos causados por los ataques, la pérdida de valor de las instalaciones y sus equipos se estima en unos 1.000 millones de dólares.

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El futuro de miles de empleados, que han seguido trabajando en condiciones extraordinarias durante más de cuatro años y medio desde el inicio de la invasión, sigue siendo incierto.

Los intentos de otras empresas por reanudar la producción también han fracasado, según Oleksandr Vodoviz, alto directivo de Metinvest, quien intervino el miércoles en el Foro de Resiliencia Económica organizado por Forbes Ucrania en Kiev.

El sector se enfrenta a una triple presión: los ataques rusos contra las plantas, el cierre de las rutas de exportación del mar Negro debido a los ataques contra puertos y buques, y la drástica reducción del acceso al mercado de la Unión Europea (UE) tras la introducción de contingentes arancelarios en julio, señaló Vodoviz.

"Absolutamente todas las fábricas se han visto gravemente afectadas. Se trata de Arcelor, Metinvest, la planta de Petrovski e Interpipe. Hubo una serie de ataques. Murieron muchas personas", dijo, e indicó que Metinvest ha perdido cinco hornos, mientras que ArcelorMittal perdió dos.

Un reciente intento de volver a poner en marcha un horno en la planta siderúrgica de Zaporizhstal fue seguido de un ataque con misiles rusos tan solo diez horas después. Nuevas puestas en marcha conllevan altos costes y riesgos.

"Poner en marcha el horno cuesta a partir de 50 millones de dólares, y el horno en sí cuesta 500 millones de dólares. Repararlo de alguna manera requiere una enorme cantidad de dinero", afirmó Vodoviz, mientras que la paralización de las exportaciones deja a las empresas sin los recursos necesarios para reanudar las operaciones.

"Actualmente no estamos exportando, aunque hasta hace poco éramos el mayor exportador del país", señaló, al referirse al bloqueo casi total por los ataques rusos de los puertos del mar Negro, que anteriormente gestionaban el grueso de las exportaciones metalúrgicas hacia Asia y otros mercados.

Las cuotas de la UE introducidas en julio también han restringido el principal mercado alternativo. En el primer semestre de 2025, aproximadamente la mitad de las exportaciones de metal de Ucrania se destinaron a la UE.

La paralización de este sector, que en 2025 aportó alrededor del 6 % del PIB de Ucrania y hasta el 15 % de los ingresos en divisas, ya está provocando una reacción en cadena en toda la economía.

Algunas de las mayores instalaciones de mineral ferruginoso han suspendido sus operaciones y la empresa ferroviaria estatal Ukrzaliznytsia se enfrenta a una posible caída del 40 % en sus ingresos debido al fuerte descenso del transporte de mineral de hierro y productos metálicos.

Según la plataforma analítica GMK Center, unos 70.000 empleados del sector corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo, lo que tendrá un impacto especialmente grave en ciudades industriales como Krivi Rig y Zaporiyia.

También podrían verse afectados otros cientos de miles de trabajadores de sectores relacionados.

Representantes de la industria afirman que el sector necesita un apoyo gubernamental urgente similar al prestado al sistema energético, gravemente dañado por los ataques aéreos rusos.

La reapertura de las rutas comerciales a través de la frontera occidental con la UE y la facilitación del tránsito hacia otros mercados podrían ayudar a la industria a sobrevivir en medio de los continuos ataques.