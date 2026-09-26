Los directores de 'Naza' esperan que el Premio de San Sebastián amplié la voz de Gaza

Los dos realizadores, que presentaban su película en la sección Perlak de la 74 edición del certamen donostiarra, no han podido acudir a su proyección en San Sebastián, pero han enviado un mensaje en el que se han mostrado "eternamente agradecidos" por la acogida que el público del Festival ha dado a este trabajo.

"Es un honor que el público lo haya recibido de forma tan calurosa", han destacado los autores de 'Naza', que denuncian la matanza "sistemática" de civiles en Gaza y, como ha señalado el Festival, "miran de frente al terrible genocidio y al dolor de su gente".

Los dos directores, que están siendo objeto de amenazas desde el estreno del filme en la Mostra de Venecia, recibieron este viernes además la solidaridad del cine español, con una concentración en la alfombra roja de representantes del sector, entre ellos los directores Rodrigo Sorogoyen, Estíbaliz Urresola, Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga.

En esta protesta, a la que también asistió el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, leyeron un manifiesto que han firmado casi un millar de profesionales del cine, como Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Luis Tosar, Juan Diego Botto, Antonio de la Torre, Carmen Machi y Maribel Verdú.