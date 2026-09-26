Marruecos investiga supuestas irregularidades en Tánger durante las elecciones

Según las mismas fuentes, la fiscalía ha abierto una investigación para tomar declaración a varias personas vinculadas con denuncias de irregularidades durante la votación del día 23.

Medios locales apuntan que hay varios detenidos y señalan que se ha dictado una orden de arresto contra el alcalde de Tánger, Mounir Laymouri, aunque las fuentes consultadas por EFE no pudieron confirmarlo.

Según el diario Rue20, el alcalde habría viajado a España para una visita familiar en vísperas de las elecciones.

"Actualmente me encuentro fuera de Marruecos para atender algunos asuntos personales y pasar el fin de semana con mi familia", señaló el alcalde, que adelantó al digital Safir.com que regresará al país la próxima semana.

Durante la jornada electoral se localizó a una persona dentro de un centro de votación con una bolsa que contenía papeletas electorales y se divulgó un vídeo en el que aparece una urna transparente con varios sobres blancos en su interior.

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Las elecciones, que transcurrieron con normalidad salvo por algunos incidentes aislados como los registrados en Tánger, dieron la victoria al PAM (Partido Autenticidad y Modernidad, liberal), que se anotó 97 escaños, con una abstención del 62 %, récord en 20 años.

El rey Mohamed VI debe ahora convocar a un miembro del PAM como partido más votado para encargarle la formación del nuevo Gobierno, aunque no hay un plazo legal para hacerlo.