Más de cien bateristas rinden homenaje al rock y hacen retumbar Asunción

El espectáculo sorprendió a más de un desprevenido transeúnte de Paraguay, donde los ritmos locales, como la polka o la guarania, suelen concentrar el interés del público.

Los músicos, con edades comprendidas entre los 4 y los 75 años, formaron una extensa fila de bateristas a lo largo de la concurrida calle Palma, de Asunción, en el marco del quinto evento 'BaterAsu', que organizó el Conservatorio Zeppelin School de la capital paraguaya.

La directora de esta academia, Gladys Rojas, dijo a EFE que la música "es sanación" y constituye un espacio para "sacar a los niños de las pantallas" y de la "frivolidad que hoy día nos brinda internet" para incorporarlos al mundo del arte.

"Es maravilloso", añadió la mujer.

Rojas apuntó que el evento reunió a 129 bateristas, la mayoría de ellos menores de edad acompañados de familiares y amigos, un número que, reconoció, se quedó lejos de los 200 que esperaban concentrar esta jornada.

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En el evento también participaron los integrantes de la banda de rock local Kuazar, afincada en Ciudad del Este (departamento de Alto Paraná, fronterizo con Brasil), desde donde también llegaron a Asunción 9 bateristas para el espectáculo.