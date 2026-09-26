Miles de personas empiezan a instalarse en los Campos Elíseos para ver a León XIV

Más de 600.000 personas se han inscrito para participar en la celebración, según la organización.

Desde primera hora de la mañana, cientos de personas empezaron a congregarse en los puntos de acceso a la famosa avenida parisina, como pudo comprobar EFE en los aledaños de la iglesia de Saint-Philipe du Roule, situada en la esquina de la calle Faubourg-Saint Honoré, donde se ubica también el Palacio del Elíseo.

Las líneas de metro más cercanas a la zona iban también atestadas de gente.

Las puertas de acceso de los Campos Elíseos y de la plaza de la Concordia abrieron a las 09.00 horas y permanecerán abiertas hasta las 13.00 horas, cuando se cerrarán definitivamente.

León XIV llegará a las 13.45 horas y recorrerá en papamóvil los Campos Elíseos hasta la plaza de la Concordia, donde presidirá una liturgia de alrededor de una hora y media, según precisó este sábado un portavoz de la Conferencia episcopal francesa en rueda de prensa.

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La misa será el principal acto de la última jornada de la visita del papa a París y estará dedicada a la Virgen María, patrona principal de Francia. La celebración incluirá referencias al tema del viaje, "Para que el mundo tenga vida", avanzó el portavoz.

Además de los asistentes inscritos, la celebración contará con unos 2.400 sacerdotes y diáconos, cerca de un centenar de obispos, 1.300 cantores y unos 400 monaguillos procedentes de distintas partes de Francia.

La organización ha previsto una importante infraestructura musical para la misa, con órgano y metales y con un centenar de jóvenes cantores de la Maîtrise Sainte-Anne d'Auray, un coro polifónico de 150 personas y más de 1.000 cantores procedentes de 34 coros diocesanos de todo el país.

La celebración tendrá como uno de sus elementos centrales una estatua de la Virgen con el Niño procedente de Notre-Dame de París, mientras que el espacio litúrgico estará coronado por un techo decorado con un cielo estrellado, en referencia a la iconografía mariana.

La seguridad y los accesos han sido reforzados para el acto, donde la policía ha establecido un perímetro de protección y ha cerrado varias estaciones de metro de la zona desde primera hora de la mañana.

Todos los bolsos son registrados y no hay consigna para equipajes. Las autoridades han prohibido, entre otros objetos, las maletas y los bultos voluminosos.

Tras la celebración, el papa permanecerá unos minutos en la zona situada detrás del espacio litúrgico antes de trasladarse en convoy al aeropuerto para continuar su viaje a Lourdes, siguiente etapa de su viaje de cuatro días a Francia, que el lunes le llevará a Metz.