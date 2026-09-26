Moscú rechaza una solicitud para protestar contra el fraude electoral debido a la covid

La petición fue presentada por una de las candidatas del Partido Comunista de Rusia, Vera Misina, indignada con lo que llamó "falsificación" de los resultados, como muchos de sus compañeros de formación.

'Por unas elecciones limpias', era el lema del acto que debía celebrarse el próximo 4 de octubre. Otro activista, Vladímir Stepánov, también solicitó permiso para celebrar el mismo día un mitin en la Plaza del Teatro de la capital rusa.

El argumento esgrimido por las autoridades, que sí permiten celebrar en la urbe de 13 millones de habitantes toda clase de conciertos y actos del partido del Kremlin, Rusia Unida, son las "restricciones por la covid-19".

"Recurrir a las obsoletas restricciones por la covid como herramienta para arremeter contra actividades cívicas indeseadas es un acto de vileza y cinismo, además de una violación de la Constitución de Rusia", señaló Stepánov en la red de mensajería Telegram.

Paradójicamente, el Ayuntamiento de la segunda ciudad del país, San Petersburgo, anunció el sábado que levantará desde el 1 de octubre dichas restricciones vigentes desde hace seis años. Por ese motivo, en ambas ciudades no se celebran actos convocados por la oposición desde 2019.

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El viernes tuvo lugar el primero de los mítines contra el fraude en las elecciones parlamentarias organizado por los comunistas en la capital de la república de Komi, Siktivkar.

La oposición ha convocado protestas similares en otras diez ciudades de la parte europea del país y Siberia como Moscú, San Petersburgo, Kazán o Yekaterimburgo, aunque en algunos casos los gobiernos locales también han rechazado las solicitudes.

Tanto el único partido pacifista ruso, Yábloko, como los comunistas consideran que el resultado no refleja en ningún caso el ánimo en la sociedad, donde dos tercios de los rusos desea un pronto cese de los combates y el inicio de negociaciones de paz.

Los expertos citados por la prensa independiente estiman que RU, cuya intención de voto era de en torno al 34 % antes de los comicios, recibió unos 18-20 millones de votos más de los que logró realmente en las urnas.

De hecho, consideran que éste ha podido ser el mayor fraude electoral desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, recalara en el Kremlin en el año 2000, incluso peor que el que en 2011 desembocó en las mayores protestas antigubernamentales desde la caída de la URSS en 1991.

La Duma o Cámara de Diputados informó hoy que Putin presidirá el 30 de septiembre la primera sesión de la novena legislatura de la Cámara Baja, donde Rusia Unida contará con 349 de los 450 escaños, un récord histórico.