Nicaragua reafirma en la ONU su respaldo a Cuba, China y Rusia

"Expresamos nuestra firme y contundente solidaridad con el heroico pueblo cubano", señaló el cocanciller nicaragüense en su discurso.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó este sábado ante la Asamblea General de la ONU, que espera “que nunca ocurra” una intervención militar de EE.UU. en la isla y que, "de materializarse, ejercería con toda su determinación y energía su legítimo derecho a defenderse”.

El cocanciller nicaragüense dijo que al mismo tiempo recogía "las palabras, los principios y valores expresados por el pueblo y Gobierno de la República Popular China, particularmente, la innegociable condición de una sola China".

Asimismo, sostuvo que el Gobierno de Nicaragua que copreside el matrimonio formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo comparte y respalda "la lucha contra el fascismo y el derecho a la paz de la Federación de Rusia".

En su mensaje, Jaentschke destacó "la fuerza que van adquiriendo los países más poblados y quizás más solidarios del mundo, en los BRICS, buscando siempre, desde la paz y la seguridad, mejores condiciones para la vida, y el derecho de todos al desarrollo solidario y complementario".

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Además, afirmó que Nicaragua llegaba a la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas "con la fuerza de la paz que creemos posible en nuestro país y en el mundo, donde la familia humana se pronuncia, de todas las formas posibles, por la urgencia de la armonía, indispensable para avanzar contra la pobreza, en dignidad, libertad y fraternidad".