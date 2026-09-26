ONG reportan decenas de excarcelaciones en Venezuela, horas después del diálogo

Entre los excarcelados, según adelantó la organización Foro Penal en X, está el excoronel Miguel Castillo Cedeño, detenido en 2019, y Frank Cabañas, detenido en 2017; ambos por supuestos planes desestabilización contra el Gobierno de Nicolás Maduro, hoy detenido y depuesto por Estados Unidos.

Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos, dijo a EFE que se encontraban verificando el total de estos detenidos excarcelados.

"Tenemos información de un poco más de 20, pero estamos verificando directamente cada caso", dijo a EFE el director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob.

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) dijo en X que ha podido verificar unas 29 excarcelaciones desde varios centros de detención.

"Queremos precisar que un grupo de 17 personas dentro de los excarcelados no figuraba en nuestro registro de presos políticos. Aclaramos que esto responde estrictamente a los criterios técnicos e institucionales que aplicamos para la calificación metodológica de los casos -en función de los tipos penales o cargos imputados-, lo cual no menoscaba la relevancia de su situación ni la atención que prestamos a su proceso", dijo JEP.

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En tanto, la ONG Surgentes informó sobre la excarcelación de ocho mujeres, entre ellas una adolescente, acusadas de ser parte de los llamados ‘tancol’, un acrónimo creado por las autoridades locales para referirse a "terroristas armados narcotraficantes colombianos".

Después de la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos, el Gobierno de la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año y promovió una ley de amnistía que benefició a más de 8.000 personas, aunque la mayoría de ellas ya gozaban de libertad restringida.

Estas nuevas excarcelaciones se dan luego de que culminara el segundo ciclo de diálogo político, pese a que el chavismo ha señalado que este no es un tema que se discuta en la mesa.

Según Foro Penal, antes de estas excarcelaciones en Venezuela habían 344 presos políticos.