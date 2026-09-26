Opositor confía en mayoría del consejo que evaluará a candidatos al Supremo en Venezuela

En un mensaje en X, Matheus recordó que el pasado 12 de agosto las partes acordaron la renovación del Supremo en un intento por lograr un sistema de justicia independiente que, dijo, proteja los derechos, limite el poder y garantice la integridad electoral.

Por ello, las partes pactaron el viernes la conformación de un consejo que revisará las credenciales de los postulados, como un filtro más al Comité de Postulaciones Judiciales que ya establece la ley para evaluar a los candidatos a magistrados.

El consejo está integrado por los juristas Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, Silio Sánchez Zerpa, Deyanira Nieves Bastidas, Federico Fuenmayor Gallo y María Bernardoni de Govea.

Pero Matheus destacó "especialmente" a Ramírez Landaeta, Pérez Perdomo, Pulido Márquez y Bernardoni de Govea, "cuatro juristas de reconocida solvencia ética y jurídica, llamados a revisar escrupulosamente las credenciales de quienes aspiren a ejercer las magistraturas del máximo tribunal", dijo.

"Sus nombres representan una garantía republicana para el país y, muy especialmente, para el foro jurídico venezolano", aseguró Matheus, también abogado constitucionalista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recordó asimismo que, según lo acordado ayer, en la próxima sesión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) se debe avanzar en la designación del Comité de Postulaciones Judiciales y con la publicación del cronograma del procedimiento de designación de magistrados.

"Es fundamental que existan certezas temporales, transparencia y confiabilidad en cada una de sus etapas. Todo el procedimiento debe desarrollarse bajo la mirada atenta de los ciudadanos", concluyó.

A inicios de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó una segunda reforma a la Ley del Tribunal Supremo de Justicia para elevar la participación de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, una modificación que también fue acordada en el diálogo político y que, según la oposición, puede garantizar más independencia a la hora de la elección de los jueces.

Entonces, el comité ahora estará integrado por 23 personas, 11 de ellas diputados y 12 representantes de la sociedad civil. Meses antes había reformado la ley para elevar a 32 el número total de magistrados que integran el Supremo.