Pakistán detiene a adolescente fichado por el FBI tras buscar con IA cómo matar a su padre

La Agencia Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos (NCCIA) detuvo el miércoles al menor en Bahawalpur, en la provincia oriental de Punjab, después de recibir a través del Ministerio de Exteriores una alerta del FBI.

"El FBI señaló a un usuario sospechoso (por su uso) de inteligencia artificial que estaba investigando materiales letales", indicó a EFE la NCCIA.

Un funcionario de la agencia confirmó a EFE bajo condición de anonimato que el detenido es un estudiante de 17 años, investigado por presuntamente planear envenenar a su padre tras varios desacuerdos familiares.

Según la NCCIA, sus investigadores utilizaron herramientas de rastreo digital y datos de la autoridad nacional de identificación paquistaní para localizar al adolescente.

Tras obtener una orden judicial, los agentes registraron su domicilio e incautaron un teléfono móvil y varias sustancias químicas cuya naturaleza y peligrosidad no han sido detalladas públicamente.

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La agencia aseguró además haber encontrado en el dispositivo indicios relacionados con la plataforma de inteligencia artificial utilizada por el menor.

La NCCIA no identificó la aplicación ni explicó cómo tuvo el FBI conocimiento de las consultas realizadas por el adolescente, ni qué información concreta fue compartida con las autoridades paquistaníes.

Tampoco ha precisado si las sustancias incautadas fueron analizadas ni si podían causar la muerte o lesiones graves.

"Durante la investigación se descubrió que el sospechoso se había interesado por la química después de ver la serie estadounidense ‘Breaking Bad’", explicó a EFE el funcionario de la NCCIA.

El joven había instalado además un pequeño laboratorio en su vivienda para realizar experimentos químicos, según la investigación.

La NCCIA afirmó que la operación permitió evitar una posible tragedia y señaló que la investigación continúa.