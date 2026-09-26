Palmarés completo del 74 Festival Internacional de Cine de San Sebastián

Concha de Oro a la Mejor Película: ‘Tender Loving Care’, de Mike Leigh

Premio Especial del Jurado: ‘Border’, de Ah Biao

Concha de Plata a la Mejor Dirección: Amanda Kernell por ‘Brace Your Heart’

Concha de Plata a la Mejor Interpretación protagonista: Kate O’Flynn (‘Tender Loving Care’, de Mike Leigh) y Asta Kamma August (‘Growth of the Soil’, de Hans Petter Moland)

Concha de Plata a la Mejor Interpretación de reparto: Javier Cámara (‘5 minutos más’, de Javier Ruiz Caldera)

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Premio a la Mejor Fotografía: Oskar Dahlsbakken (‘Crecimiento del suelo’, de Hans Petter Moland)

Premio al Mejor Guion: Mike Leigh (‘Tender Loving Care’)

Premio SGAE a la mejor música original: Amine Bouhafa (‘Milo’, de Nicole Garcia-Francia)

Premio Nuevos Directores: ‘Cuerpo de cristal’, de Naëmi Ada (Alemania-Francia)

Premio Horizontes Latinos: ‘La ilusión de un verano sin fin’, de Alessandra Sanguinetti (Argentina-EE.UU). Mención especial: ‘Moscas’, de Fernando Eimbcke (México-España)

Premio Zabaltegi-Tabakalera: ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’, de Jane Schoenbrun (EE. UU.-Canadá)

Premio Culinary Zinema: ‘Burgundy’, de Michael Dweck y Gregory Kershaw (EE. UU.)

Premio del Público a la Mejor Película: ‘La bola negra’, de Javier Calvo y Javier Ambrossi (España)

Premio del Público Película Europea: ‘Naza’, de Yuval Abraham y Rachel Szor (Reino Unido)

Premio Irizar del Cine Vasco: ‘Txakun txakür’, de Elsa Oliarj-Inès.

Premio Tabakalera-Nest: ‘Borrados del Mapa’, de Maarij Reka (Indonesia). Mención especial: ‘Nadie ladra’, de Julia Coldwell Serra (España)

Premio ‘Otra mirada’ de RTVE: A las productoras de ‘All of a sudden’, de Ryusuke Hamaguchi (Japón)

Premio Cooperación Española: ‘Cinco años, cuatro meses’, de Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos García (Colombia)

Premio DAMA de la Juventud: ‘La ilusión de un verano sin fin’, de Alessandra Sanguinetti (Argentina-EE.UU)

Premio Agenda 2030 Euskadi País Vasco: ‘Ceniza en la boca’, de Diego Luna (México-España)

Premio WIP Latam: ‘Lovers Go Home!’, de Juan Sebastián Mesa (Chile)

Premio EGEDA WIP Latam: ‘Galerna’, de Tatiana Huezo (El Salvador)

Premio WIP Europa: ‘En cierto modo’, de Val Jashari (Kosovo)

Premio del XIV Foro de Coproducción Europa-América Latina: ‘Los inexpertos’, de Felipe Solari Yrigoyen (Argentina)

¡Premio DALE! (Desarrollo América Latina-Europa): ‘Las ilusiones’, de Ingrid Pokropek (Argentina)

Premio Internacional Artekino: ‘El último sonidero’, de Selma Cervantes (México)

Premio Make & Mark: ‘Tender Loving Care’, de Mike Leigh (Reino Unido)

Premio Feroz Zinemaldia: ‘El debut’, de Jesse Eisenberg (EE. UU.)