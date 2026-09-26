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26 de septiembre de 2026 a la - 17:05

Palmarés completo del 74 Festival Internacional de Cine de San Sebastián

Los actores de la película con mas galardones 'Tender Loving Care', del británico Mike Leigh, Alice Baile (c) y Paul Jesson (i) posan con sus premios, este sábado en de la gala de clausura de la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián.
Los actores de la película con mas galardones 'Tender Loving Care', del británico Mike Leigh, Alice Baile (c) y Paul Jesson (i) posan con sus premios, este sábado en de la gala de clausura de la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián. Juan Herrero

SAN SEBASTIÁN - La película ‘Tender Loving Care’, del británico Mike Leigh, ha sido la triunfadora de la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián, donde se ha alzado con la Concha de Oro a la mejor película, ha obtenido el premio al mejor guion y le ha valido a su protagonista, Kate O’Flynn, el de mejor interpretación ‘ex aequo’ con Asta Kamma August.

Por EFE
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Concha de Oro a la Mejor Película: ‘Tender Loving Care’, de Mike Leigh

Premio Especial del Jurado: ‘Border’, de Ah Biao

Concha de Plata a la Mejor Dirección: Amanda Kernell por ‘Brace Your Heart’

Concha de Plata a la Mejor Interpretación protagonista: Kate O’Flynn (‘Tender Loving Care’, de Mike Leigh) y Asta Kamma August (‘Growth of the Soil’, de Hans Petter Moland)

Concha de Plata a la Mejor Interpretación de reparto: Javier Cámara (‘5 minutos más’, de Javier Ruiz Caldera)

Premio a la Mejor Fotografía: Oskar Dahlsbakken (‘Crecimiento del suelo’, de Hans Petter Moland)

Premio al Mejor Guion: Mike Leigh (‘Tender Loving Care’)

Premio SGAE a la mejor música original: Amine Bouhafa (‘Milo’, de Nicole Garcia-Francia)

Premio Nuevos Directores: ‘Cuerpo de cristal’, de Naëmi Ada (Alemania-Francia)

Premio Horizontes Latinos: ‘La ilusión de un verano sin fin’, de Alessandra Sanguinetti (Argentina-EE.UU). Mención especial: ‘Moscas’, de Fernando Eimbcke (México-España)

Premio Zabaltegi-Tabakalera: ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’, de Jane Schoenbrun (EE. UU.-Canadá)

Premio Culinary Zinema: ‘Burgundy’, de Michael Dweck y Gregory Kershaw (EE. UU.)

Premio del Público a la Mejor Película: ‘La bola negra’, de Javier Calvo y Javier Ambrossi (España)

Premio del Público Película Europea: ‘Naza’, de Yuval Abraham y Rachel Szor (Reino Unido)

Premio Irizar del Cine Vasco: ‘Txakun txakür’, de Elsa Oliarj-Inès.

Premio Tabakalera-Nest: ‘Borrados del Mapa’, de Maarij Reka (Indonesia). Mención especial: ‘Nadie ladra’, de Julia Coldwell Serra (España)

Premio ‘Otra mirada’ de RTVE: A las productoras de ‘All of a sudden’, de Ryusuke Hamaguchi (Japón)

Premio Cooperación Española: ‘Cinco años, cuatro meses’, de Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos García (Colombia)

Premio DAMA de la Juventud: ‘La ilusión de un verano sin fin’, de Alessandra Sanguinetti (Argentina-EE.UU)

Premio Agenda 2030 Euskadi País Vasco: ‘Ceniza en la boca’, de Diego Luna (México-España)

Premio WIP Latam: ‘Lovers Go Home!’, de Juan Sebastián Mesa (Chile)

Premio EGEDA WIP Latam: ‘Galerna’, de Tatiana Huezo (El Salvador)

Premio WIP Europa: ‘En cierto modo’, de Val Jashari (Kosovo)

Premio del XIV Foro de Coproducción Europa-América Latina: ‘Los inexpertos’, de Felipe Solari Yrigoyen (Argentina)

¡Premio DALE! (Desarrollo América Latina-Europa): ‘Las ilusiones’, de Ingrid Pokropek (Argentina)

Premio Internacional Artekino: ‘El último sonidero’, de Selma Cervantes (México)

Premio Make & Mark: ‘Tender Loving Care’, de Mike Leigh (Reino Unido)

Premio Feroz Zinemaldia: ‘El debut’, de Jesse Eisenberg (EE. UU.)