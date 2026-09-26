Palmarés completo del 74 Festival Internacional de Cine de San Sebastián

Concha de Oro a la Mejor Película: ‘Tender Loving Care’, de Mike Leigh
Premio Especial del Jurado: ‘Border’, de Ah Biao
Concha de Plata a la Mejor Dirección: Amanda Kernell por ‘Brace Your Heart’
Concha de Plata a la Mejor Interpretación protagonista: Kate O’Flynn (‘Tender Loving Care’, de Mike Leigh) y Asta Kamma August (‘Growth of the Soil’, de Hans Petter Moland)
Concha de Plata a la Mejor Interpretación de reparto: Javier Cámara (‘5 minutos más’, de Javier Ruiz Caldera)
Premio a la Mejor Fotografía: Oskar Dahlsbakken (‘Crecimiento del suelo’, de Hans Petter Moland)
Premio al Mejor Guion: Mike Leigh (‘Tender Loving Care’)
Premio SGAE a la mejor música original: Amine Bouhafa (‘Milo’, de Nicole Garcia-Francia)
Premio Nuevos Directores: ‘Cuerpo de cristal’, de Naëmi Ada (Alemania-Francia)
Premio Horizontes Latinos: ‘La ilusión de un verano sin fin’, de Alessandra Sanguinetti (Argentina-EE.UU). Mención especial: ‘Moscas’, de Fernando Eimbcke (México-España)
Premio Zabaltegi-Tabakalera: ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’, de Jane Schoenbrun (EE. UU.-Canadá)
Premio Culinary Zinema: ‘Burgundy’, de Michael Dweck y Gregory Kershaw (EE. UU.)
Premio del Público a la Mejor Película: ‘La bola negra’, de Javier Calvo y Javier Ambrossi (España)
Premio del Público Película Europea: ‘Naza’, de Yuval Abraham y Rachel Szor (Reino Unido)
Premio Irizar del Cine Vasco: ‘Txakun txakür’, de Elsa Oliarj-Inès.
Premio Tabakalera-Nest: ‘Borrados del Mapa’, de Maarij Reka (Indonesia). Mención especial: ‘Nadie ladra’, de Julia Coldwell Serra (España)
Premio ‘Otra mirada’ de RTVE: A las productoras de ‘All of a sudden’, de Ryusuke Hamaguchi (Japón)
Premio Cooperación Española: ‘Cinco años, cuatro meses’, de Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos García (Colombia)
Premio DAMA de la Juventud: ‘La ilusión de un verano sin fin’, de Alessandra Sanguinetti (Argentina-EE.UU)
Premio Agenda 2030 Euskadi País Vasco: ‘Ceniza en la boca’, de Diego Luna (México-España)
Premio WIP Latam: ‘Lovers Go Home!’, de Juan Sebastián Mesa (Chile)
Premio EGEDA WIP Latam: ‘Galerna’, de Tatiana Huezo (El Salvador)
Premio WIP Europa: ‘En cierto modo’, de Val Jashari (Kosovo)
Premio del XIV Foro de Coproducción Europa-América Latina: ‘Los inexpertos’, de Felipe Solari Yrigoyen (Argentina)
¡Premio DALE! (Desarrollo América Latina-Europa): ‘Las ilusiones’, de Ingrid Pokropek (Argentina)
Premio Internacional Artekino: ‘El último sonidero’, de Selma Cervantes (México)
Premio Make & Mark: ‘Tender Loving Care’, de Mike Leigh (Reino Unido)
Premio Feroz Zinemaldia: ‘El debut’, de Jesse Eisenberg (EE. UU.)