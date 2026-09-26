Putin presidirá la primera sesión de la Duma entre las protestas por fraude electoral

Así lo anunció este sábado Víctor Pinski, jefe del grupo de trabajo encargado de los preparación de la apertura de la novena legislatura de la cámara baja del Parlamento ruso, donde el partido del Kremlin, Rusia Unida (RU), contará de nuevo con mayoría constitucional.

Putin ha defendido el resultado histórico logrado por la formación oficialista -349 de 450 escaños-, aduciendo que los rusos votaron mayoritariamente a favor de la victoria del ejército ruso en Ucrania.

"Quiero dirigirme a nuestros soldados y comandantes en el frente. Quiero que sepan, camaradas, que está votación va por vosotros. La gente cree en vosotros, en nuestra victoria, en vuestro heroísmo y vuestra lealtad a la patria", dijo esta semana.

Este anuncio coincide con la convocatoria de protestas de la oposición contra lo que consideran falsificación de los resultados, tanto por listas de partidos como por circunscripciones electorales., votación en la que RU ganó en todas las regiones del país.

El primero de esos mítines tuvo lugar el viernes y fue organizado por el Partido Comunista de Rusia en la capital de la república de Komi, Siktivkar. Como el Ayuntamiento ni autorizó ni prohibió la acción, unas cien personas acudieron a la cita.

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La oposición ha convocado protestas similares en otras diez ciudades de la parte europea del país y Siberia como Moscú, San Petersburgo, Kazán o Yekaterimburgo, aunque en algunos casos los gobiernos locales han rechazado oficialmente las solicitudes.

Tanto el único partido pacifista ruso, Yábloko, como los comunistas consideran que el resultado no refleja en ningún caso el ánimo en la sociedad, donde dos tercios de los rusos desea un pronto cese de los combates y el inicio de negociaciones de paz.

"Estas elecciones, a mi juicio, no reflejaron la voluntad de los ciudadanos ni responden a sus desos”, dijo en un vídeo el popular político comunista, Nikolái Bondarenko, quien fue privado de presentar su candidatura a la Duma por una imagen del fallecido líder opositor, Alexéi Navalni.

Los comunistas denunciaron que en concreto en la región sureña de Krasnodar les quitaron "casi medio millón de votos", aunque los analistas, a la vista de los precedentes, tienen pocas esperanzas de que el líder del partido, Guennadi Ziugánov, recurra a los tribunales.

Cuando Ziugánov intentó denunciar por la televisión pública la manipulación de los resultados electorales en favor del oficialismo, el reportero cortó repentinamente la transmisión en medio de la entrevista.

Además, el politólogo ruso Alexandr Kinev, declarado agente extranjero en febrero, fue enviado esta semana a prisión preventiva por cargos de narcotráfico, lo que podría acarrearle una pena de entre 10 y 20 años de prisión.

Los expertos citados por la prensa independiente estiman que RU, cuya intención de voto era de en torno al 34 % antes de los comicios, recibió unos 18-20 millones de votos más de los que logró realmente en las urnas.

De hecho, consideran que éste ha podido ser el mayor fraude electoral desde que Putin recalara en el Kremlin en el año 2000, incluso peor que el que en 2011 desembocó en las mayores protestas antigubernamentales desde la caída de la URSS en 1991.