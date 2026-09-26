Ya son dos los gazatíes muertos en ataques israelíes a la Franja

Jerusalén, 26 sep (EFE).- El Ejército israelí mató este sábado al menos a dos palestinos en ataques al centro y norte de la Franja de Gaza, según informó la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Según este medio, al menos una persona murió y varias resultaron heridas en un ataque con drones militares contra el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja.

Pocas horas antes, otro hombre murió por disparos de tropas israelíes en Yabalia (norte). Además, varios palestinos, entre ellos un menor de edad, resultaron heridos tras un segundo ataque realizado con un dron militar israelí en la zona de Mawasi, cerca de Jan Yunis, en la zona meridional de la Franja.

Asimismo, un ataque israelí llevado a cabo durante la noche del viernes mató a un hombre e hirió a varias personas en la localidad de Zawaida, en el centro del enclave palestino.

Pese a que todavía no se ha pronunciado acerca de los incidentes ocurridos durante el día de hoy, el Ejército israelí publicó un comunicado afirmando que sus ataques de ayer viernes acabaron con las vidas de dos supuestos milicianos de Hamás, a los que identificó como Ibrahim Fawzi Ismail Mohsen y Mohamed Kamel Suleiman Mohsen.

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A pesar de la tregua vigente desde hace casi un año, cada día Israel lanza ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

De acuerdo con el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, que no tiene en cuenta los fallecidos de este sábado, las tropas israelíes han matado a 74.016 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.415 desde la entrada en vigor del alto el fuego.