Afganistán dice haber matado a 28 combatientes y acusa a Pakistán de apoyarlos

El Ministerio de Defensa talibán afirmó que los grupos habían cruzado la línea Durand hacia las inmediaciones del distrito de Kamdesh, en Nuristán, con el objetivo de llevar a cabo actos de sabotaje y generar inseguridad.

"Durante estas operaciones, 28 de ellos murieron y otros 32 fueron capturados vivos", indicó el ministerio, que aseguró que otros combatientes lograron huir de nuevo hacia Pakistán.

Las autoridades talibanes afirmaron que entre los grupos implicados había miembros del Estado Islámico (EI), antiguos integrantes de las fuerzas de seguridad del Gobierno afgano derrocado en 2021 y elementos que describieron como vinculados a Pakistán.

El Ministerio de Defensa acusó además a los servicios de inteligencia paquistaníes de haber reclutado a antiguos militares afganos con promesas de asilo y empleos en el extranjero, antes de trasladarlos a campamentos donde supuestamente recibieron entrenamiento militar para posteriormente ser enviados a Afganistán.

El comunicado no presentó pruebas que permitieran verificar estas acusaciones ni ofreció detalles sobre la identidad de los muertos o detenidos.

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Pakistán rechazó este domingo las imputaciones y las calificó de "frívolas, infundadas y carentes de verdad".

El Ministerio de Información paquistaní negó cualquier implicación de sus fuerzas de seguridad o servicios de inteligencia en los enfrentamientos de Nuristán y rechazó también haber reclutado o entrenado a antiguos miembros de las fuerzas afganas o facilitado las actividades del Estado Islámico.

Islamabad sostuvo además que Kabul no ha aportado pruebas documentales, comunicaciones, evidencias forenses o verificación independiente que respalden sus acusaciones.

El nuevo cruce de acusaciones se produce en un momento de tensión entre ambos países, que se culpan mutuamente de permitir la actividad de grupos armados a ambos lados de la frontera.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, reiteró el viernes ante la Asamblea General de la ONU que grupos como el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) operan desde territorio afgano, una acusación que las autoridades talibanes rechazan.