Asociaciones de víctimas sexuales de la Iglesia levantan la voz durante la visita del papa

"Estamos frente a crímenes masivos, incluso frente a crímenes contra la humanidad (...) ¿Tenemos que conformarnos con que reciba a seis víctimas en España y siete en Francia?", aseguró el presidente de la asociación Mouv'Enfants, Arnaud Gallais, a la radio France Info.

Recordó que la comisión independiente lanzada en 2021 estimó en 330.000 las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica francesa y sus instituciones asociadas en 70 años, "eso supone 13 niños al día".

Él mismo víctima de abusos, Gallais aseguró que escribió al Elíseo para participar en la visita sin recibir respuesta, y también a la nunciatura vaticana en París, que le aseguró que no habría tiempo para ser recibido por el papa.

"Son dos desprecios sucesivos", consideró Gallais, que señaló que frente al problema de los abusos en la Iglesia el presidente, Emmanuel Macron, "debe estar junto a sus conciudadanos que han sido víctimas".

"Para las víctimas como yo, es sorprendente, me siento atacado en mis propias carnes por el hecho de que ninguna referencia sea pronunciada por el jefe de Estado", indicó.

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Yolande du Fayet de la Tour, al frente de la asociación "De la parole aux actes", consideró "doloroso" para las víctimas escuchar los discursos de sus "agresores".

"Lo que se les pide a las víctimas es que se sienten en la mesa de sus agresores", aseguró Fayet de la Tour, que recordó que la investigación de 2021 quedó constatado que "entre el 4 y el 6 % del clero francés" cometió agresiones sexuales.

"Cuando miro los actos del papa, veo hombre, hombres y más hombres", dijo la presidenta de la asociación en France Info.

Durante una reunión con los obispos franceses, León XIV les animó hoy a continuar el trabajo de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales, mientras que en la homilía que pronunció durante una multitudinaria misa en el santuario mariano de Lourdes apeló a "sanar las profundas heridas, las infidelidades y los dolorosos extravíos".

A lo largo de la tarde tiene programado un encuentro son siete víctimas de abusos sexuales, un acto muy reducido para las asociaciones pero que el Vaticano justifica por su deseo de conocer los testimonios personales.