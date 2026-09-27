Autoridades mexicanas investigaron vertido oscuro de refinería de Pemex en río Pánuco

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó en un comunicado que la inspección, realizada el sábado por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Marina y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quedó documentada en actas oficiales y derivó en trabajos de limpieza en la orilla del río que pertenece al estado de Veracruz.

La petrolera explicó que las lluvias de la madrugada del 25 de septiembre elevaron el nivel del agua en los drenajes de la refinería, situada en el estado de Tamaulipas. Según la empresa, esto pudo arrastrar sedimentos hacia el canal Varadero, que recibe las aguas residuales de la planta y está conectado con el Pánuco.

"Ante la contingencia, Pemex puso en marcha medidas de contención orientadas a prevenir y minimizar posibles descargas, derrames o vertimentos accidentales de materiales o residuos fuera de las instalaciones de la refinería", señalaron las autoridades energéticas y medioambientales del Gobierno mexicano.

La empresa detalló que, hasta este domingo se utilizaron 16 unidades tipo Vactor, con capacidades de ocho y 15 metros cúbicos, para recuperar una mezcla de agua y residuos que es enviada a tanques de la refinería para su procesamiento.

Personal especializado realiza limpieza y recuperación en el río y desazolve de drenajes pluviales, mientras se toman muestras de agua y sedimentos a distintas profundidades, río arriba, en la zona donde se observó la coloración y río abajo.

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La Marina informó previamente que, durante una inspección visual, encontró principalmente coque en el canal Varadero, además de material con apariencia compatible con posible hidrocarburo y trazas de iridiscencia, sin confirmar que se tratara de un derrame de petróleo.

Pescadores de la zona han denunciado afectaciones a embarcaciones, motores y redes, así como pérdidas por la suspensión de actividades, mientras las autoridades aún no han precisado la extensión de la mancha en el afluente ni un balance ambiental.

En junio, Pemex investigó otra mancha oscura en el mismo río. En aquella ocasión, los análisis de muestras tomadas en diez puntos no detectaron hidrocarburo libre en el agua.

Sin embargo, el Observatorio del Golfo, dependiente de la Secretaría de Ciencia, advirtió después que los datos disponibles no permitieron determinar el origen de la coloración.

Pemex aseguró que mantendría el monitoreo técnico y la coordinación con las autoridades ambientales para determinar la composición de los materiales y continuar las labores de contención y limpieza.