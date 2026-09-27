Disidente de las FARC acusado de financiar magnicidio de senador es abatido en operación

"Alias Robinson Gutiérrez, cabecilla político y financiero de la estructura (grupo) Teófilo Forero Castro, fue dado de baja. Este criminal está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. No dejaré de exigir que se establezca toda la verdad sobre ese crimen", expresó el mandatario en X, donde señaló que tres disidentes más fueron detenidos durante la operación.

Los criminales hacían parte de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las FARC que lidera Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quien retomó las armas en 2019 tras haber sido el jefe negociador de paz de la guerrilla.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, detalló que esta operación afecta a esta disidencia de las FARC en "su componente financiero y su capacidad criminal" en los departamentos de Huila y Caquetá, donde se acusa a la Segunda Marquetalia de "extorsiones, amenazas, reclutamiento de menores y acciones terroristas contra la población y la Fuerza Pública".

"Alias Robinson Gutiérrez también ha sido señalado por su presunta participación en la financiación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Con inteligencia, acción conjunta y coordinación institucional: seguiremos golpeando con contundencia las estructuras criminales y protegiendo a los colombianos", agregó Rodríguez.

El senador Uribe Turbay, de 39 años, fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin en el que impulsaba su candidatura presidencial el 7 de junio de 2025 en el barrio bogotano de Modelia y falleció el 11 de agosto, después de más de dos meses ingresado en la Clínica Santa Fe de la capital colombiana.

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La investigación de la Fiscalía General de la Nación avanza y por este homicidio han sido capturadas nueve personas, cuatro de las cuales ya fueron condenadas, incluido el adolescente que le disparó.

Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, uno de los condenados, dijo en el juicio que "el grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia".