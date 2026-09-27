El Kospi surcoreano cae un 2,18 % a la media sesión por las tecnológicas y tras vacaciones

Aproximadamente dos horas y media después del inicio de las negociaciones, el indicador bajaba 154,48 puntos, hasta los 6.926,44 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subía por su parte un 0,72 %, o 6,06 puntos, hasta las 850,54 unidades.

El parqué surcoreano, que arrancó la jornada bursátil con ligeras pérdidas que se aceleraron a lo largo de la mañana, estuvo empujado a la baja por compañías como Samsung Electronics y SK hynix, en una caída que llega tras el cierre de los mercados los pasados jueves y viernes a causa de las vacaciones por el Chuseok.

El fabricante de chips y valor de referencia local, Samsung Electronics, se dejaba un 3,77 %, mientras su rival SK hynix se hundía por encima del 4,5 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square se desplomaba un 7,14 %, y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, registraba un declive del 1,85 %.

Más allá de las tecnológicas, sin embargo, dominaba el verde. Las acciones del fabricante de automóviles Hyundai Motor sumaban un 0,42 %, y las de su empresa hermana Kia un 0,87 %.

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En defensa, Hanwha Aerospace subía casi un 2 %, LIG Defense & Aerospace bajaba en torno al 0,14 %, mientras que Korea Aerospace Industries subía un 1,96 %.