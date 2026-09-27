El papa condena desde Lourdes que se eliminen vidas "por falsa compasión"

"Es imposible considerar normal el hecho de poner fin a la vida. Lo que es legal no es necesariamente moral", dijo el papa con voz enérgica en una dura condena contra el aborto y la eutanasia, sobre todo después de que Francia aprobó el pasado julio una ley que regula el suicidio asistido.

El papa acudió al Accueil Notre-Dame, dentro del Santuario de Lourdes, un centro acoge y presta asistencia a personas enfermas y ancianas y afirmó que "aquí la fragilidad no se esconde, sino que se convierte en el lugar de un encuentro sagrado".

El papa observó que "en una época en la que algunas sociedades tienden a apartar la mirada o a cerrar los ojos frente a la dignidad de la vida humana, urge ante todo cultivar, en nosotros y en los demás, una mirada contemplativa [...]. Es la mirada de quien ve la vida en su profundidad, percibiendo sus dimensiones de gratuidad, belleza, invitación a la libertad y a la responsabilidad".

En este lugar donde acuden millones de personas, sobre todos enfermo que beben las aguas del manantial en busca de un milagro, León XIV afirmó que muchas veces para "los que sufren a causa de patologías particulares y de dolores a veces terribles, el horizonte puede parecer oscuro, incierto, sin salida".

Pero aseguró que "ninguna ley humana debe hacernos perder la certeza de su dignidad" y que por el contrario, "precisamente en nombre de esta dignidad inalienable de la persona humana debe rechazarse firmemente la tentación de quitar la vida con el pretexto de una falsa compasión".E invitó a los agentes sanitarios, "a recordar el significado profundo de su vocación: hacerse cargo de una persona que sufre, y no eliminar".

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Recordó uno de sus últimos mensajes cuando aseveró: "¡Ninguno tiene el derecho, nunca, basándose en algoritmos de laboratorio, de decidir sobre la vida de un embrión determinado o de una persona de la tercera edad determinada!".

"¡La medicina nunca podrá convertirse en sierva de la muerte programada!", agregó recibiendo los aplausos de los presentes.

E invitó a, por un lado "seguir realizando constantemente estructuras de cuidado paliativo y de investigación" y "por otro, a acompañar con ternura a los enfermos, como sucede aquí en Lourdes".

A los agentes sanitarios, les dijo que son "el corazón palpitante de nuestra humanidad y un tesoro precioso para la Iglesia".