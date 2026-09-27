El tifón Surigae asciende de categoría mientras se acerca a las islas japonesas de Okinawa

Surigae tomó fuerza hasta alcanzar la categoría de tifón muy fuerte, según el último boletín de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), y actualmente se encuentra a unos 340 kilómetros al este de la ciudad de Naha. El organismo prevé que pierda fuerza en los próximos dos días en su avance hacia las islas principales.

La JMA advirtió de que el tifón número 26, según la nomenclatura japonesa, podría golpear la prefectura de Okinawa este lunes y llamó a los ciudadanos de la región a mantenerse alerta "ante el oleaje intenso y los fuertes vientos", al tiempo que advirtió que los vientos podrían intensificarse aún más.

El Centro Conjunto de Alertas por Tifón (JTWC), gestionado por Estados Unidos, elevó por su parte a Surigae a la categoría de supertifón, al indicar que a las 6:00 hora local (21:00 GMT del domingo) la tormenta estaba acompañada de vientos de sostenidos de 240,8 km/h.

Surigae llega al suroeste del archipiélago una semana después de que el tifón Dujuan causara trece muertes en los alrededores de Tokio, según el último balance de las autoridades locales recopilado por la cadena de televisión pública NHK, mientras que tres personas continúan desaparecidas.

Los tifones son recurrentes en Japón durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas.