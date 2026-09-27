Ente electoral paraguayo inicia despliegue de máquinas para venideros comicios municipales

E ente señaló en un comunicado de prensa que comenzó a distribuir las máquinas a los distritos de difícil acceso o "más alejados" de Asunción, la capital de Paraguay, como aquellos del departamento Alto Paraná (este), que limita con Brasil.

También se dio esta jornada el despliegue hacia el distrito de Itacuá, en el departamento de Concepción (norte), y el de Puerto Pinasco, que integra el departamento de Presidente Hayes (oeste).

El órgano explicó que las máquinas fueron trasladadas con resguardo policial hasta el puerto de Concepción, desde el cual serán embarcadas por vía fluvial a sus respectivos destinos.

"La distribución a los demás departamentos y distritos del país se realizará en un gran despliegue el miércoles 30 de septiembre, luego el viernes 2 de octubre se distribuirán los maletines electorales y máquinas de votación a los distritos del departamento Central, culminando el sábado 3 de octubre desde la sede central de la institución electoral a los locales de votación de Capital", agregó el TSJE en la nota.

En total, se emplearán en estos comicios unas 14.711 máquinas de votación, además de otras 2.094 destinadas a contingencias y 1.187 a la capacitación, así como 14.711 maletines electorales, que contienen insumos necesarios para las elecciones, que se repartirán en 1.187 centros en todo el país.

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El próximo 4 de octubre, cinco millones de electores están llamados a las urnas para elegir a las autoridades municipales para el periodo 2026-2031.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) enviará una misión de observación electoral encabezada por el exvicecanciller uruguayo Nicolás Albertoni, que será la número 17 que despliega el organismo interamericano en el país.