Intensas lluvias desbordan seis ríos en zona costera de Ecuador

De acuerdo al monitoreo de esa institución, cuatro de los seis ríos desbordados están en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

Se trata de los ríos Esmeraldas, Pambil, Onzole y Cayapas.

Por otra parte, en la provincia del Guayas, cuya capital es Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, se desbordaron dos ríos, uno de ellos el Balao, indicó la Secretaría de Riesgos, que no identificó al segundo río.

La Secretaría ya había informado el sábado de que las fuertes lluvias habían provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y hundimientos en las provincias costeras de Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro (fronteriza con Perú), y que en sectores de la andina de Pichincha, cuya capital es Quito, se reportaron intensas lluvias.

De otro lado, la Secretaría de Gestión de Riesgos, que mantiene la vigilancia en el país para afrontar los efectos de las condiciones climáticas, informó de que están activos seis incendios forestales a nivel nacional: cuatro en la provincia andina del Chimborazo, uno en la de Azuay y uno en la del Carchi (fronteriza con Colombia).