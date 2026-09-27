La protesta por la vivienda en España alcanza su segunda noche de acampada en Madrid

En el calendario tienen marcado el próximo martes como fecha clave, pues se espera que ese día el Consejo de Ministros apruebe un real decreto sobre vivienda, pero muchos de los manifestantes han expresado este domingo que están dispuestos a aguantar las noches que hagan falta.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, impulsor de esta acampada, pide que ese decreto incluye medidas como contratos indefinidos de alquiler o la suspensión de los desahucio sin alternativa habitacional, entre otras.

"El poder lo tenemos nosotras. Y pasa lo que pasa el martes, lo seguiremos teniendo nosotras y vamos a reaccionar. Claro que sí. Porque eso (el real decreto) sería sentar simplemente la primera piedra para caminar, para acercarnos cada vez más a la meta real, que es acabar con su negocio de mierda, acabar con el negocio de la vivienda", ha expresado una de las portavoces del sindicato, Valeria Racu, en un discurso en la Puerta del Sol.

Los centenares de congregados, que han ido a más durante este domingo y que han organizado durante el día diversas actividades, como yoga o actuaciones musicales, han coreado frases como "quiero una casa, no una estafa" o "rentistas culpables, gobiernos responsables".

En el centro de la plaza han establecido una cocina popular y un centro logístico, donde se reparte agua y comida a los asistentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La acampada comenzó a primeras horas de la noche del sábado, al término de la manifestación que se celebró en el centro de Madrid para protestar por el desahucio de Maricarmen Abascal, la anciana que tuvo que abandonar su casa de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda.

Maricarmen ha enviado desde el hospital en el que permanece ingresada un mensaje de apoyo a los participantes en la acampada de la Puerta del Sol en protesta por la crisis de la vivienda: "¡Luchad! ¡Defended lo que es vuestro!".

El Ayuntamiento de Madrid ha mostrado su "sorpresa" e "indignación" ante la acampada, ha acusado a la Delegación del Gobierno en Madrid de "permitir que eso ocurriera" y ha exigido "reponer cuanto antes" la normalidad en la Puerta del Sol.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que el Ejecutivo trabaja "contra reloj" para llevar al Consejo de Ministros del próximo martes un real decreto sobre vivienda.

Las protestas por la actual crisis de vivienda se extenderán los próximos días más allá de Madrid: El Sindicat de Llogateres de Catalunya ha convocado para este lunes en Barcelona una manifestación frente al lugar donde se celebrará un acto al que asistirá Pedro Sánchez para reclamar que el decreto sobre vivienda incluya la opción de contratos indefinidos.