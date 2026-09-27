Las gasolineras IP en Italia se suman a la iniciativa de limitar el precio del carburante

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha confirmado este domingo en sus redes que, además de ENI, también IP "aplicará límites al precio de los carburantes en todo el país", tal y como había solicitado al presidente de la azerí Socar, Rovshan Najaf.

"Ninguna imposición desde arriba, ningún impuesto nuevo a las empresas, solo una contribución voluntaria para ayudar a los ciudadanos italianos", escribió Tajani en la red social X.

El pasado viernes la petrolera Eni, controlada por el Estado italiano, anunció que a partir de mañana lunes y a lo largo del mes -con posibilidad de extender la iniciativa a final de año- impondría un techo máximo al precio de sus combustibles.

En concreto, el litro de gasolina costará 1,99 euros y el de gasoil no podrá superar los 2,19 euros, alrededor de 17 céntimos menos respecto a los valores medios en el mercado nacional actual.

El Gobierno de Giorgia Meloni, que para aliviar el encarecimiento del combustible ha reducido hasta el 5 de octubre sus impuestos indirectos, agradeció públicamente este "gesto loable".

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Ahora a esta iniciativa se sumará la compañía Petroli (IP), comprada el pasado mayo por la estatal de Azerbaiyán, Socar, y que cuenta con 4.575 puntos de venta de carburantes en toda Italia.

El grupo petrolífero aplicará "un límite" en su red de gasolineras de la marca IP desde mañana pero de forma "progresiva" y su valor se decidirá en base a distintas "exigencias" para la supervivencia de la empresa, según un comunicado difundido por los medios.

"De este modo la compañía estatal azerí se suma al llamamiento del Gobierno italiano de responder a las necesidades de familias y empresas que ya desde hace más de seis meses hacen frente a precios de carburantes extraordinariamente altos a causa de un contexto de fuerte inestabilidad geopolítica", reza la nota.

Este domingo los surtidores en las autovías italianas han alcanzado un nuevo pico: el litro de gasóleo costó una media de 2,45 euros, mientras que el de gasolina fue de 2,25 euros, según datos actualizados del Ministerio de Empresa.

En materia energética, el Gobierno italiano considera Azerbaiyán un socio clave -ambos países están unidos por el Gasoducto Trans Adriático- y al comienzo de la crisis por el cierre del estrecho de Ormuz Meloni viajó al país caucásico para obtener más gas.