Quince heridos tras chocar un autobús y un camión en la zona costera de Ecuador

El ECU 911 indicó que recibió a las 22:17 hora local del sábado (03:17 GMT de este domingo) la alerta del siniestro de tránsito ocurrido en el kilómetro 131 de la vía Balzar.

De acuerdo con información de Policía Nacional de Tránsito, "se trató de un choque frontal entre un bus y un camión", señaló al anotar que ocho de los quince heridos fueron trasladados a distintas casas de salud y siete fueron atendidos en el sitio.

"No se reportaron personas fallecidas", sostuvo.

En la asistencia de la emergencia participaron miembros de la Policía Nacional y del Ministerio de Salud Pública (MSP), entre otras entidades.