Regresa a Venezuela la jefa de comunicaciones de la líder opositora María Corina Machado

"Vuelvo a Venezuela para darme confianza a mí y para darle confianza a otros (...) es el momento de volver. Yo estoy aquí abriendo camino como me lo abrieron a mí otros", dijo Macero a medios en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Macero, que lleva las comunicaciones del partido Vente Venezuela (VV), fundado por Machado, detalló que la decisión de volver fue "personal" y que desconoce cuándo volverá la premio nobel de paz, pero pidió al Gobierno permitir su llegada, luego de las denuncias de que fueron impedidos siete intentos de entrar al país.

Decenas de activistas de VV se congregaron a las afueras del aeropuerto para recibir a Macero, quien fue abrazada por sus compañeros de partido.

"Esto es un tema progresivo, lo que estamos procurando es la llegada de María Corina Machado, que debe acercarse pronto", dijo el coordinador nacional de organización VV, Henry Alviárez, a la prensa.

Macero, que lleva las comunicaciones del partido Vente Venezuela (VV), fundado por Machado, detalló que la decisión de volver fue "personal" y que desconoce cuándo volverá la premio nobel de paz, pero pidió al Gobierno permitir su llegada, luego de las denuncias de que le fue impedida la entrada al país en siete oportunidades.

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El Gobierno venezolano, sin embargo, se mofó de esta declaración de Washington y dijo que se había tratado de una negociación.

El primero en regresar fue Omar González, el pasado 28 de agosto.

En la embajada argentina estuvieron además Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Humberto Villalobos -todos miembros de Vente Venezuela-, y Fernando Martínez Mottola, quien decidió dejar el edificio semanas antes de la salida de sus compañeros y falleció en su domicilio por enfermedad, el 26 de febrero del año pasado.

Los opositores estaban acusados por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de conspiración y traición a la patria.