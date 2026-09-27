Santo Tomé y Príncipe vota en unas legislativas con calma y poca afluencia en los colegios

"Quienes aún no han votado deben hacerlo para que el país cuente con instituciones fuertes, elegidas por el pueblo y respetadas por todos", declaró a la prensa Vila Nova al depositar su voto en un colegio de la capital, Santo Tomé.

"Creo que en estas dos últimas elecciones prevalecieron la serenidad (...) y el respeto hacia los adversarios (...) Nosotros, en Santo Tomé y Príncipe, estamos recorriendo un progreso considerable en la democracia", añadió.

Sobre la posibilidad de que la votación de lugar a un Gobierno de unidad nacional con varias formaciones implicadas, el jefe de Estado señaló que aceptará el resultado, pero que le gustaría "que gobernara quien ganara" un mayor número de asientos.

Se sumó al llamamiento a votar el actual primer ministro del país y líder de la fuerza mayoritaria en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), la Acción Democrática Independiente (ADI, centroderecha), Américo dos Ramos.

Dos Ramos señaló que no descarta "la posibilidad de un entendimiento entre los partidos y la creación de una base de gobierno más amplia".

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Por su lado, Américo Barros, presidente de la principal coalición opositora y segunda fuerza parlamentaria, el Movimiento para la Liberación de Santo Tomé y Príncipe-Partido Social Demócrata (MLSTP-PSD, centroizquierda), prometió formar un gobierno con miembros externos a la formación "para una mayor cohesión e integración de todos en pro del progreso del país".

Más de 146.000 electores, de la población total de unas 240.000 personas de esta nación insular de África occidental, están llamados a acudir a los colegios electorales, que abren sus puertas entre las 07:00 y las 17:00 hora local (misma GMT), según la Comisión Electoral Nacional (CEN).

Los santotomenses elegirán por un mandato de cuatro años a los 55 parlamentarios de la Asamblea Nacional, entre los que el presidente designará a un primer ministro tras consultar con los partidos de la cámara.

También deben elegir a los miembros de sus parlamentos y gobiernos locales y al gobierno regional de la isla de Príncipe.

La votación ocurre después de la reelección de Vila Nova para un nuevo mandato de cinco años en las presidenciales del pasado julio y en un contexto marcado por la crisis causada por la disolución del Gobierno en enero de 2025 por parte del presidente.

Esto provocó una ruptura en el seno de la ADI (al que pertenecían tanto Vila Nova como el entonces primer ministro, Patrice Trovoada) y llevó al jefe de Estado a abandonar esa formación y concurrir de manera independiente en julio.

Como ha sucedido en el pasado, es posible que estas elecciones den lugar a un escenario de "cohabitación", en el que el jefe de Estado y el jefe de Gobierno corresponden a fuerzas políticas diferentes.

Varias misiones internacionales observan las elecciones, incluyendo las de la Unión Europea (UE), la Unión Africana (UA) y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), entre otras.

Pese a su pequeño tamaño (solo por detrás de Seychelles en África), Santo Tomé y Príncipe tiene una gran importancia estratégica, por su localización cerca de reservas de hidrocarburos en alta mar, rutas de narcotráfico desde América Latina hacia Europa y en una zona golpeada por la piratería.